Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу, постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Егор Титов сделал прогноз на матч «Байер» — «Локомотив» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20. Ставка: победа «Локомотива» с форой (+1) за 2.45.

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