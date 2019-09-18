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ЧемпионатЧемпионат«Байер» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов

Байер — Локомотив
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Бай-Арена»
16′
Гжегож Крыховяк
Бенедикт Хеведес
25′
37′
Дмитрий Баринов
Леон Бэйли
Лукас Аларио
46′
55′
Дмитрий Баринов
Юлиан Баумгартлингер
Надьем Амири
71′
Чарлес Арангис
76′
90′+3′
Жоау Мариу
Брайан Идову
Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу, постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Егор Титов сделал прогноз на матч «Байер» — «Локомотив» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20. Ставка: победа «Локомотива» с форой (+1) за 2.45.
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