Комментатор «Матч ТВ» Юрий Розанов сделал прогноз на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» — «Локомотив». «Байер» сгорел в Дортмунде 0:4. Ставить на хозяев с (-1,5) не имею желания.

Экономика «Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.

Происшествия В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.

Финансы Официальный курс евро и доллара упал на фоне взлетевшей нефти Курс доллара упал на 64 копейки, до 63,8272 рубля. Атаки дронов на Саудовскую Аравию взвинтили цены на нефть почти на 10%.

Политика Киев обвинил Россию в срыве нормандского саммита Заявление о вине России в срыве нормандского саммита сделал глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко 18 сентября, сообщает Интерфакс-Украина.

Здоровье Систему фиксации инцидентов с хамством медиков создадут на Ставрополье Глава региона заявил, что хамство врачей и персонала недопустимо, и поручил правительству разработать соответствующую систему контроля.

Происшествия СК подтвердил взрыв гранаты в общежитии в Челябинской области В СУ СК России по Челябинской области заявили, что гибель мужчины в Златоусте произошла из-за взрыва самодельной гранаты.

Шоу-бизнес Состояние Заворотнюк улучшилось 13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.

Финансы ФРС США вновь снизила базовую ставку Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.

Политика Украина вновь поставила условия для реализации «формулы Штайнмайера» Украинская делегация на состоявшейся в среду в Минске очередной встрече контактной группы вновь поставила жесткие условия выполнения Киевом политических пунктов минских соглашений.

Политика Сообщество «Диссернет» составило список худших ректоров России Возглавил список член Высшей аттестационной комиссии, руководитель Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев.

Происшествия В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост метро В Киеве неизвестный перекрыл мост метро и угрожает его взорвать.

Политика Украина предложит России новый газовый контракт на 10 лет Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Киев на трёхсторонних консультациях по газу с участием ЕС предложит России заключить новый транзитный контракт на 10 лет.

Кино Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).

Футбол Бывший игрок «Зенита» Фернандо Риксен скончался Всё время с Фернандо оставалась его супруга Вероника и дочка Изабелла.

Здоровье Минздрав ответил на заявления о скачке смертности от рака в России Главный онколог Минздрава РФ, академик Российской академии наук Андрей Каприн в среду, 18 сентября, прокомментировал публикацию «Известий» о возможном скачке смертности от онкологических заболеваний, в частности из-за правил закупки лекарств.

Шоу-бизнес Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.

Общество С какого возраста положены льготы для предпенсионеров Налоговые льготы положены людям более старшего возраста - тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Политика Порошенко объяснил суть «формулы Штайнмайера» Всё остальное — от лукавого, путинская интерпретация «формулы Штайнмайера», — написал Порошенко в Twitter.

Политика Трамп решил усилить санкции против Ирана Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился усилить санкции в отношении Ирана.

Космос Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе» Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".

Политика Пушков оценил новый украинский план по возвращению Крыма Российский сенатор Алексей Пушков назвал стратегию Киева по возвращению Крыма в состав Украины «не более чем фантомными болями».

Кино Facebook запретил показ трейлеров «Маленьких чудовищ» Социальная сеть Facebook запретила на своих страницах, а также в дочернем Instagram показ трейлеров хоррора «Маленькие чудовища».

Происшествия На серой ветке московского метро восстановили движение поездов Ранее сообщалось, что движения поездов нет на участке Серпуховско-Тимирязевской ветки московского метро от "Савеловской" до "Серпуховской" из-за падения пассажира на рельсы.

Общество В российском вузе начали бороться с геями В Екатеринбурге в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) создали специальную службу мониторинга морального облика студентов, которая призвана следить за сексуальной ориентацией учащихся.

Армия и оружие Хуситы в Йемене заявили, что готовы атаковать цели в Дубае и Абу-Даби Захватившие власть на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) пригрозили ударами по главным городам ОАЭ - Дубаю и Абу-Даби после атаки на нефтяные предприятия Саудовской Аравии.