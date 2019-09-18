Лига чемпионов
Sport24.ru«Байер» — «Локомотив»: прогноз Юрия Розанова на матч Лиги чемпионов
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|Владение мячом
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|Процент точных передач
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|Отборы
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|Фолы
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|Желтые карточки
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|Красные карточки
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Байер
Расстановка 4‑5‑1
1
Градецки
8
Бендер
4
Та
5
Бендер
18
Венделл
38
Бельараби
20
Арангис
29
Хавертц
15
Баумгартлингер
9
Бэйли
31
Фолланд
1
Гилерме
20
Игнатьев
14
Чорлука
5
Хёведес
31
Рыбус
17
Жемалетдинов
6
Баринов
27
Серкейра
7
Крыховяк
23
Мариу
9
Смолов
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
Комментатор «Матч ТВ» Юрий Розанов сделал прогноз на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» — «Локомотив». «Байер» сгорел в Дортмунде 0:4. Ставить на хозяев с (-1,5) не имею желания.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 14:47, Вашингтон
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