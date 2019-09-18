Лига чемпионов
Sport24.ru«Байер» — «Локомотив»: прогноз Юрия Розанова на матч Лиги чемпионов
Комментатор «Матч ТВ» Юрий Розанов сделал прогноз на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» — «Локомотив». «Байер» сгорел в Дортмунде 0:4. Ставить на хозяев с (-1,5) не имею желания.
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Супруга футболиста Новосельцева заявила, что её муж хуже Кокорина и Мамаева
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Путин пошутил про излишнюю бюрократию словами «Дима, отдай»
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«С радостью объявляю, что назначу Роберта О'Брайена, который сейчас очень успешно работает спецпосланником президента по делам заложников в Госдепартаменте, своим новым советником по национальной безопасности», — отметил Трамп.
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В Новосибирске женщина и ребенок упали в яму с кипятком
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«Трактор» в овертайме победил «Сибирь»
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На одном из цехов завода «ВИЗ-Сталь» в Екатеринбурге произошел пожар.
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Налоговые льготы положены людям более старшего возраста - тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
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