Лига чемпионов
LiveSport.ru«Байер» в меньшинстве обыграл «Атлетико»
Томас Парти
|41′
Митчелл Вайзер
|50′
|52′
Ренан Лоди
Тома Лемар
Кевин Фолланд
|55′
|61′
Диего Коста
Витоло
Чарлес Арангис
Юлиан Баумгартлингер
|65′
|70′
Анхель Корреа
Эктор Эррера
Карим Бельараби
|79′
Джонатан Та
|79′
|79′
Альваро Мората
|79′
Ян Облак
Венделл
Панайотис Рецос
|81′
Надьем Амири
|84′
Кай Хавертц
Александар Драгович
|88′
|90′+4′
Альваро Мората
|52%
|Владение мячом
|48%
|83%
|Процент точных передач
|79%
|8
|Удары в сторону ворот
|3
|3
|Удары в створ ворот
|7
|7
|Сейвы вратарём
|4
|–
|Офсайды
|3
|11
|Угловые
|3
|6
|Отборы
|13
|18
|Фолы
|7
|3
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|–
Байер
Расстановка 4‑4‑2
1
Градецки
23
Вайзер
4
Та
5
Бендер
3
Рецос
38
Бельараби
15
Баумгартлингер
10
Демирбай
11
Амири
6
Драгович
31
Фолланд
13
Облак
4
Арьяс
18
Фелипе
22
Эрмосо
11
Лемар
6
Коке
5
Парти
16
Эррера
8
Сауль
9
Мората
20
Витоло
Атлетико
Расстановка 4‑3‑1‑2
Леверкузенский «Байер» одержал домашнюю победу над мадридским «Атлетико» (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Счет в матче был открыт на 41-й минуте благодаря автоголу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Тоттенхэм» забил гол из компьютерной игры, сумасшествие в Загребе, Уокер — вратарь
Спорт-Экспрессвчера в 18:40
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 12:46, Ашберн
Политика
Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»
Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
Известия 09:05
Гаджеты
Билл Гейтс назвал причину победы Android над Windows Mobile
Сооснователь Microsoft Билл Гейтс в рамках DealBook Conference заявил, что операционная система Windows Mobile проиграла Android из-за антимонопольного расследования Министерства юстиции США.
News.ru 04:56
Спорт
Поляк Витольд Банька избран новым президентом WADA
Министр спорта и туризма Польши 35-летний Витольд Банька избран новым президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Известия 10:22
Футбол
ЦСКА в гостях сыграет с «Ференцварошем» в матче футбольной Лиги Европы
Футболисты ЦСКА сыграют в четвертом туре группового этапа Лиги Европы с венгерским "Ференцварошем".
ТАСС Спорт вчера в 16:23
Шоу-бизнес
Похудевшая Волочкова поделилась фото с новой стильной причёской
43-летняя Анастасия Волочкова поделилась в соцсети новым фото, которое приятно поразило поклонников балерины.
Газета Metro 11:29
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Политика
Столтенберг ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не разделяет мнения о "смерти мозга" альянса, считает, что он остается сильным, а США и Европа продолжают совместными действиями усиливать коллективную оборону.
РИА Новости 11:22
Политика
Украинская националистка назвала главное условие победы над Россией
Украина одержит победу над Россией, если нынешний украинский президент Владимир Зеленский наладит сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко - это заявила националистка, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой.
Газета.Ru вчера в 15:20
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»
Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru вчера в 17:25
Общество
Росгидромет назвал города России с самым загрязненным воздухом
Летом этого года Росгидромет уже называл населенные пункты с самыми высокими показателями загрязнения воздуха.
РБК 12:30
Транспорт
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым начнётся 8 ноября, сообщил оператор железнодорожных перевозок на полуостров — компания «Гранд Сервис Экспресс».
RT на русском 12:15
Общество
Минюст Ингушетии подал иск о ликвидации Совета тейпов
В иске, который подан еще 8 октября, предъявляются претензии к Совету тейпов за то, что он не устранил нарушения, которые были выявлены в ходе проверки минюста.
REGNUM 10:46
Политика
Матвиенко отреагировала на заявления депутата Рашкина
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам направить обращение в комиссию Государственной думы по этике после заявления депутата Валерия Рашкина, обвинившего вице-спикера Совфеда в создании препятствий для проверки в отношении обвиняемого в убийствах и участии в преступной группировке экс-сенатора Рауфа Арашукова.
Известия вчера в 04:23
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отрекся от сына Оксаны Воеводиной
7Дней.ру 05 ноября в 03:00
Происшествия
Бывший замдиректора «Росгеологии» признал вину в мошенничестве
Бывший первый заместитель директора «Росгеологии» Руслан Горринг признал вину в мошенничестве, сообщает Следственный комитет.
Ведомости 09:12
Происшествия
Задержан министр строительства Ставрополья
Следователи задержали министра строительства Ставрополья, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
RT на русском 07:05
Культура
В сети появился документальный фильм про Децла
В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Газета.Ru 11:01
Происшествия
В челябинском детдоме забеременели три воспитанницы
Росбалт вчера в 04:58
Экономика
Ротенберг продал «Стройгазмонтаж»
Компания «Стройгазмонтаж» продана бизнесменом Аркадием Ротенбергом «Газстройпрому» (структура Газпрома), передаёт 7 ноября РБК.
REGNUM 11:35
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Политика
Путин и президент Казахстана проведут переговоры в Омске
Встреча Путина и Токаева состоится после XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором они примут участие.
REGNUM 00:24
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
Известия вчера в 08:43
Кино
Образ актера Джеймса Дина появится в фильме «В поисках Джека»
Актер Джеймс Дин скончался в возрасте 24-х лет.
iReactor 09:24
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Общество
Глава Комитета солдатских матерей отказалась признать свою отставку
Председатель Комитета солдатских матерей России Флера Салиховская сообщила РБК, что не принимает свою отставку, о которой ранее заявили в организации.
РБК 08:47
Политика
Киев обозначил дату отвода сил в районе Петровского в Донбассе
Глава Генштаба ВС УКраины Руслан Хомчак заявил, что Киев готов к отводу войск в районе Петровского в Донбассе и может провести его уже завтра.
Газета.Ru 09:46
Шоу-бизнес
Наташа Королева потеряла ребенка после интимного скандала
Наташа Королева по праву считается одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса.
Комсомольская правда вчера в 09:38
Экономика
Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые превысил отметку в 3000 пунктов, следует из данных на сайте площадки.
Forbes 07:01