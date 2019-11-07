Лига чемпионов

LiveSport.ruLiveSport.ru«Байер» в меньшинстве обыграл «Атлетико»

Байер — Атлетико
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Бай-Арена»
Томас Парти
41′
Митчелл Вайзер
50′
52′
Ренан Лоди
Тома Лемар
Кевин Фолланд
55′
61′
Диего Коста
Витоло
Чарлес Арангис
Юлиан Баумгартлингер
65′
70′
Анхель Корреа
Эктор Эррера
Карим Бельараби
79′
Джонатан Та
79′
79′
Альваро Мората
79′
Ян Облак
Венделл
Панайотис Рецос
81′
Надьем Амири
84′
Кай Хавертц
Александар Драгович
88′
90′+4′
Альваро Мората
Леверкузенский «Байер» одержал домашнюю победу над мадридским «Атлетико» (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Счет в матче был открыт на 41-й минуте благодаря автоголу.
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