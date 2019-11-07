Лига чемпионов

Inc-news.ruInc-news.ru«Байер» догнал «Локомотив» в Лиге чемпионов, обыграв «Атлетико»

Байер — Атлетико
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Бай-Арена»
Томас Парти
41′
Митчелл Вайзер
50′
52′
Ренан Лоди
Тома Лемар
Кевин Фолланд
55′
61′
Диего Коста
Витоло
Чарлес Арангис
Юлиан Баумгартлингер
65′
70′
Анхель Корреа
Эктор Эррера
Карим Бельараби
79′
Джонатан Та
79′
79′
Альваро Мората
79′
Ян Облак
Венделл
Панайотис Рецос
81′
Надьем Амири
84′
Кай Хавертц
Александар Драгович
88′
90′+4′
Альваро Мората
В немецком Леверкузене прошел матч четвертого тура Лиги чемпионов в группе D, где встречались местный «Байер» и мадридский «Атлетико». Местный клуб сильно провел эту встречу. Хозяева уступили несколько моментов для взятия ворот, а затем все-таки вырвались вперед.
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