Лига чемпионов

REGNUMREGNUM«Байер» неожиданно обыграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Байер — Атлетико
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Бай-Арена»
Томас Парти
41′
Митчелл Вайзер
50′
52′
Ренан Лоди
Тома Лемар
Кевин Фолланд
55′
61′
Диего Коста
Витоло
Чарлес Арангис
Юлиан Баумгартлингер
65′
70′
Анхель Корреа
Эктор Эррера
Карим Бельараби
79′
Джонатан Та
79′
79′
Альваро Мората
79′
Ян Облак
Венделл
Панайотис Рецос
81′
Надьем Амири
84′
Кай Хавертц
Александар Драгович
88′
90′+4′
Альваро Мората
Леверкузенский «Байер» одержал победу над мадридским «Атлетико» в матче четвёртого группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1. На 41-й минуте матча полузащитник «Атлетико» Томас Парти срезал мяч в свои ворота.
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