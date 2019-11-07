Лига чемпионов

ЧемпионатЧемпионат«Байер» обыграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Байер — Атлетико
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Бай-Арена»
Томас Парти
41′
Митчелл Вайзер
50′
52′
Ренан Лоди
Тома Лемар
Кевин Фолланд
55′
61′
Диего Коста
Витоло
Чарлес Арангис
Юлиан Баумгартлингер
65′
70′
Анхель Корреа
Эктор Эррера
Карим Бельараби
79′
Джонатан Та
79′
79′
Альваро Мората
79′
Ян Облак
Венделл
Панайотис Рецос
81′
Надьем Амири
84′
Кай Хавертц
Александар Драгович
88′
90′+4′
Альваро Мората
В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов леверкузенский "Байер" обыграл мадридский "Атлетико" со счётом 2:1.
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