Лига чемпионов
Чемпионат«Байер» обыграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Томас Парти
|41′
Митчелл Вайзер
|50′
|52′
Ренан Лоди
Тома Лемар
Кевин Фолланд
|55′
|61′
Диего Коста
Витоло
Чарлес Арангис
Юлиан Баумгартлингер
|65′
|70′
Анхель Корреа
Эктор Эррера
Карим Бельараби
|79′
Джонатан Та
|79′
|79′
Альваро Мората
|79′
Ян Облак
Венделл
Панайотис Рецос
|81′
Надьем Амири
|84′
Кай Хавертц
Александар Драгович
|88′
|90′+4′
Альваро Мората
|52%
|Владение мячом
|48%
|83%
|Процент точных передач
|79%
|8
|Удары в сторону ворот
|3
|3
|Удары в створ ворот
|7
|7
|Сейвы вратарём
|4
|–
|Офсайды
|3
|11
|Угловые
|3
|6
|Отборы
|13
|18
|Фолы
|7
|3
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|–
Байер
Расстановка 4‑4‑2
1
Градецки
23
Вайзер
4
Та
5
Бендер
3
Рецос
38
Бельараби
15
Баумгартлингер
10
Демирбай
11
Амири
6
Драгович
31
Фолланд
13
Облак
4
Арьяс
18
Фелипе
22
Эрмосо
11
Лемар
6
Коке
5
Парти
16
Эррера
8
Сауль
9
Мората
20
Витоло
Атлетико
Расстановка 4‑3‑1‑2
В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов леверкузенский "Байер" обыграл мадридский "Атлетико" со счётом 2:1.
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