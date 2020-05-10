Общество
РИА НовостиБак российской ракеты взорвался в космосе
Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая, в результате образовались 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США на своей странице в Twitter.
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с чего всё началось
Топливный бак от российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космическом пространстве, образовав 65 обломков, сообщила на своей странице в Twitter 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.Газета.Ruвчера в 17:15
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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Ранее NEWS.ru сообщал, что персональные данные пользователей сервиса вебкам-сайта Cam4 попали в открытый доступ в Сети.
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В Сети набирает популярность очередной клип российской группы Little Big.
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Marvel выпустит новый кинокомикс
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РИА Новости вчера в 04:32
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Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
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Тутберидзе прокомментировала уход фигуристки Трусовой к Плющенко
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Rambler News Service 07 мая в 11:54
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Три человека стали жертвами ДТП в Иркутской области
Три человека погибли и двое пострадали в результате столкновения трёх легковых автомобилей на трассе в Иркутской области.
RT на русском вчера в 22:10
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В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
Ведомости вчера в 14:09
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Газета.Ru 08 мая в 09:58
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На территории Приморья зарегистрировано еще 48 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Konkurent.ru вчера в 22:42
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Нганну нокаутировал Розенстрайка за 20 секунд на UFC 249
Поединок между Фрэнсисом Нганну и Жаирзиньо Розенстрайком продлился 20 секунд и завершился победой камерунца нокаутом.
RT на русском вчера в 23:36
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С указанной даты будет введён полный запрет на ввоз праворульных машин в Россию категорий М2 и М3.
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Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.
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МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
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Коммерсантъ 08 мая в 09:44
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Российская газета вчера в 08:55
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Белый дом не стал комментировать запись о победе США над нацизмом
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Газета.Ru вчера в 20:12
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Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса
Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Новая Зеландия разрешила продолжить съемки нового «Аватара»
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В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту
Неизвестные подошли на моторной лодке к грузовому судну RIO MITONG, шедшему под флагом Коморских Островов в двух морских милях от столицы Экваториальной Гвинеи, и похитили двух членов экипажа, предположительно, граждан России и Украины.
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В Москве прошел воздушный парад в честь Дня Победы
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Найдена ближайшая к Земле черная дыра
Международная группа астрономов из Европейской южной обсерватории обнаружила ближайшую к Солнечной системе черную дыру.
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Этим летом ряд регионов может ожидать почвенная засуха. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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