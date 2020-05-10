с чего всё началось

Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая, в результате образовались 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США на своей странице в Twitter.

Общество В Приморье выявили почти пять тысяч нарушителей карантинных мер Владивосток, 10 мая 2020, 05:53 — REGNUM В районах Приморья на 10 мая зафиксировано более 4,7 тыс. нарушителей режима полной самоизоляции, сообщили в оперативном штабе.

Наука Основу для сверхточных атомных часов создали Специалистам из России и Европы удалось создать методику, которая позволяет отследить положение электронов рядом с ионами, имеющими сильный заряд. 9

Общество Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ). 1,8K

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Фигурное катание Тутберидзе прокомментировала уход фигуристки Трусовой к Плющенко Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала в Instagram фотографию со спортсменкой Александрой Трусовой, которая в ближайшее время перейдет в академию Евгения Плющенко, и заявила о невозможности привыкнуть к уходу подопечных.

Происшествия Три человека стали жертвами ДТП в Иркутской области Три человека погибли и двое пострадали в результате столкновения трёх легковых автомобилей на трассе в Иркутской области.

Единоборства Нганну нокаутировал Розенстрайка за 20 секунд на UFC 249 Поединок между Фрэнсисом Нганну и Жаирзиньо Розенстрайком продлился 20 секунд и завершился победой камерунца нокаутом.

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Происшествия В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту Неизвестные подошли на моторной лодке к грузовому судну RIO MITONG, шедшему под флагом Коморских Островов в двух морских милях от столицы Экваториальной Гвинеи, и похитили двух членов экипажа, предположительно, граждан России и Украины. 16