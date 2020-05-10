Общество

РИА НовостиРИА НовостиБак российской ракеты взорвался в космосе

Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая, в результате образовались 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США на своей странице в Twitter.
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Топливный бак от российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космическом пространстве, образовав 65 обломков, сообщила на своей странице в Twitter
 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.
Газета.Ru17:15

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Российский бак взорвался в космосе

Lenta.ru17:50

США зафиксировали в космосе взрыв российского бака разгонного блока

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ВВС США сообщили о взрыве в космосе бака разгонного блока «Фрегат-СБ»

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ВВС США: российский бак разорвался в космосе на 65 обломков

Газета.Ru17:15

Бак российской ракеты взорвался в космосе

РИА Новости16:49

ВВС США зафиксировали взрыв бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ»

Эхо Москвы16:48
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«Аякс» подтвердил готовность продать трех своих лидеров

Ранее главный тренер «Аякса» Эрик Тен Хаг подтвердил, что Онана будет продан летом.
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Хоккей

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Международная федерация хоккея (IIHF) составила символическую сборную России всех времен. В нее также вошли игроки сборной Советского Союза.
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Причиной пожара в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве стала неисправность в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
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Политика

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В одном из посланий, которые были опубликованы GCHQ к 75-летию окончания Второй мировой войны, показывают последние слова, переданные лейтенантом Кункелем, служившем в спецслужбе ВВС Германии незадолго до того, как он сдался британским войскам.
РИА Новости 20:31
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Бурятии достигло 518

Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Бурятии за прошедшие сутки увеличилось на 19 и достигло 518.
RT на русском 06 мая в 22:49
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Армия и оружие

ООН призвала Украину прекратить обстрелы мирных жителей в Донбассе

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Lenta.ru вчера в 12:33
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Единоборства

Олейник победил Вердума на турнире UFC 249

Российский боец смешанного стиля (ММА) в супертяжелом весе Алексей Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 в США.
Коммерсантъ 21:51
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RT на русском 22:10
Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
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Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС вчера в 02:56
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Политика

Немецкий политик призвал помнить, кто освободил Берлин

Советские войска освободили Берлин и Германию в целом от нацистов ценой невероятных человеческих жертв, и об этом необходимо помнить.
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Политика

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Здоровье

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Самым опасным свойством COVID-19 является его высокая заразность.
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Энергетика

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Аналитик группы компаний "ФИНАМ" Сергей Дроздов в интервью "Российской газете" заявил, что курс рубля может вернуться к докризисным показателям уже в июне.
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На европейском театре военных действий Второй мировой война закончилась 8 мая 1945 года безоговорочной капитуляцией Германии, которая была подписана седьмого числа, однако вступила в силу восьмого.
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Общество

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Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома

Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома.
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Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии

Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что намерен немедленно перенести штаб-квартиру и все новые проекты компании из Калифорнии в Техас или Неваду.
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В Венесуэле арестованы двое американцев после попытки вторжения

Дое американцев, ранее задержанных в Венесуэле при попытке пробраться в страну вместе с колумбийскими боевиками, были по решению суда Венесуэлы заключены под стражу.
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В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
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Общество

В Петербурге продлили ограничительные меры

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
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Фигурное катание

Плющенко обратился к команде Тутберидзе: «Успокойте своего сотрудника»

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Skoda рассказала об электрическом кроссовере Skoda Enyaq

Электрокроссовер Skoda Enyaq iV, о первых тестах которого «Автоновости дня» сообщили еще вчера, выйдет на рынок в пяти модификациях и специальной версии Enyaq iV Founder’s Edition, посвященной 125-летию чешской марки.
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