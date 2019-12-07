Лига чемпионов

ProstoProSportProstoProSportБакаев мечтает познакомиться с Хабибом

Игрок «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о тех, кто является его кумиром в нынешнем спорте, передает пресс-служба футбольного клуба. Он заявил, в частности, что мечтает познакомиться с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.
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