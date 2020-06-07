Коронавирус
МК-СпортБакаев о коронавирусе: Было такое разочарование, как будто в яму упал
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«Не гулял, но как-то подцепил». Бакаев рассказал, как перенес коронавирус
Спорт-Экспрессвчера в 15:00
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Энергетика
Котировки нефти растут на мировых биржах
Ростом котировок эталонных марок нефти начинается биржевая торговля на этой неделе, цена барреля Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE Future утром в понедельник превысила 43,2 доллара, показав рост в 0,9 доллара (2,13%) к уровню закрытия предыдущей торговой сессии, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 02:37
Общество
Мишустин поручил подготовить варианты возобновления полетов за рубеж
Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно, отмечал источник.
ТАСС 03:32
Общество
В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19
Более 90 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, 42 из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает в пятницу оперативный штаб региона.
РИА Новости вчера в 04:17
Политика
На сайт голосования по Конституции внесли изменения
На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 20:23
Происшествия
Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице
Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
РИА Новости 03:32
Авто
Кроссовер Jeep Compass получил новый мотор
Jeep представил обновленный компактный кроссовер Compass для европейского рынка, выпуск которого перенесли из Мексики в Италию Компания Jeep представила компактный кроссовер Compass 2021 модельного года для европейского рынка, который в том числе стал доступен с новым двигателем.
MotorPage.Ru 05 июня в 09:41
Общество
В Петербурге проведут бесплатное тестирование на антитела к COVID-19
«В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15 по 19 июня 2020 года проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение городского оперативного штаба.
RT на русском 04:28
Общество
Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов
Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
Экономика
США решили запастись ураном из-за России и Китая
США теряют лидерство в области атомной энергетики из-за России и Китая, заявил глава американского минэнерго Дэн Бруйетт.
Взгляд.ру вчера в 16:44
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Газета.Ru вчера в 15:38
Происшествия
Рядом со школой в Кинешме поймали двухметрового питона
Двухметрового питона поймали сотрудники МЧС в районе школы № 8 города Кинешмы Ивановской области.
ТАСС 04:36
Общество
Власти Нью-Йорка отменили комендантский час
News.ru вчера в 08:19
Происшествия
В США автомобиль въехал в протестующих
Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 01:43
Общество
Москва может отменить пропуска с середины июня
Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 09:25
Общество
В Мурманской области сняли часть ограничений из-за коронавируса
"Въезжающие в Мурманскую область из других регионов могут не уходить на двухнедельный карантин, если: находились в обсервации непосредственно перед приездом и имеют подтверждающую справку из обсерватора, сдали тест на коронавирус в первые три дня после въезда и получили отрицательный результат, переболели коронавирусом и имеют подтверждающие медицинские документы", - пояснил Чибис.
РИА Новости 01:38
Общество
В Берлине арестован DJ Денис Казначеев
В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях.
BFM.ru 01:03
Политика
Депутат Рады предложил переименовать проспект Бандеры в Киеве
«Как народный депутат Украины, предлагаю объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в проспект Флойда!» — сказано в сообщении.
REGNUM 03:18
Экономика
Минэкономики разработало законопроект о ГЧП
Минэкономики направило на согласование законопроект о государственно-частном партнерстве (ГЧП).
Коммерсантъ 00:50
Общество
Об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке сообщили врачи
Как сообщает ToDay News Ufa, русский врач, работающий в Нью-Йорке (США), рассказал, что внезапно ковид исчез из города.
ToDay News Ufa вчера в 16:05
Здоровье
В Ульяновске девушку-волонтера, умершую от рака, представят к награде
РЕН ТВ 06 июня в 10:41
Религия
Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня
Известия вчера в 18:53
Общество
Русскоязычные байкеры охраняют Брайтон-Бич от беспорядков
Группа русскоязычных байкеров организовала патрулирование района Брайтон-Бич в Нью-Йорке, где живут выходцы из бывшего СССР, рассказал РИА Новости основатель и президент мотоклуба Bratva MC Константин Котов.
РИА Новости 02:09
Гаджеты
Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080
Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ 06 июня в 14:15
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
Футбол
РФС: хозяина матча «Зенит» – «Спартак» определят после ряда факторов
По словам Митрофанова, ранее планировалось, что именно «Зенит» станет хозяином и примет московских футболистов на своем поле, но владелец «Спартака» Леонид Федун вмешался в ситуацию и предложил провести жеребьевку.
Петербургский дневник вчера в 18:20
Общество
В Алтайском крае сняли часть ограничений из-за коронавируса
Ряд ограничений, ранее введенных из-за коронавируса, отменен в Алтайском крае.
Известия вчера в 23:10
Энергетика
«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости вчера в 04:33
Здоровье
Обнародованы очаги заражения Covid-19 в Пензенской области
Напомним, за прошедшие сутки в Пензенской области выявлено 110 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
РИА Пензенской области 04:24
Общество
Стало известно об инсульте у Армена Джигарханяна
Российский актер и режиссер Армен Джигарханян госпитализирован с инсультом, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 04:22
Космос
NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX
Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт вчера в 01:29