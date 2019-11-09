Футбол
Газета.RuБакаев оценил шансы сборной России на победу на Евро-2020
Полузащитник московского "Спартака" и сборной России Зелимхан Бакаев оценил шансы национальной команды на победу на Евро-2020.
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Зелимхан Бакаев: Тяжело, когда два года назад ты был в «Спартаке-2», а сейчас уже в национальной команде
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