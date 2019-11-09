Полузащитник московского "Спартака" и сборной России Зелимхан Бакаев оценил шансы национальной команды на победу на Евро-2020.

Бакаев оценил шансы сборной России на победу на Евро-2020

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