РПЛ

RT на русскомRT на русскомБакаев признан лучшим футболистом матча «Локомотив» — «Спартак»

Локомотив — Спартак
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
21′
Георгий Джикия
Владислав Игнатьев
41′
Дмитрий Баринов
42′
45′+1′
Зелимхан Бакаев
55′
Андре Шюррле
Джордан Ларссон
57′
Эсекиэль Понсе
Эдер
71′
73′
Наиль Умяров
Роман Зобнин
Мурило Серкейра
Александр Коломейцев
78′
79′
Джордан Ларссон
81′
Джордан Ларссон
85′
Зелимхан Бакаев
Аяз Гулиев
Ведран Чорлука
88′
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев признан лучшим игроком матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом» (3:0). Такой выбор сделал эксперт телеканала «Матч Премьер» Андрей Аршавин. Бакаев в минувшей игре отдал три результативные передачи.
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