Футбол
RT на русскомБакаев прокомментировал эксперименты Тедеско с его позицией на поле
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев ответил на вопрос, не повлияют ли попытки наставника московского клуба Доменико Тедеско поставить его на новую позицию на его шансы получить вызов в сборную России.
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Зелимхан Бакаев: Тяжело, когда два года назад ты был в «Спартаке-2», а сейчас уже в национальной команде
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