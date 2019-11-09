Футбол
RT на русскомБакаев прокомментировал эксперименты Тедеско с его позицией на поле
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев ответил на вопрос, не повлияют ли попытки наставника московского клуба Доменико Тедеско поставить его на новую позицию на его шансы получить вызов в сборную России.
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Зелимхан Бакаев: Тяжело, когда два года назад ты был в «Спартаке-2», а сейчас уже в национальной команде
Bookmaker-ratings.ruвчера в 04:46
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Утверждения о якобы российском вмешательстве в выборы 2016 года и о связях президента США Дональда Трампа с Россией являются самой большой ложью.
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