Футбол

RT на русскомRT на русскомБакаев прокомментировал эксперименты Тедеско с его позицией на поле

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев ответил на вопрос, не повлияют ли попытки наставника московского клуба Доменико Тедеско поставить его на новую позицию на его шансы получить вызов в сборную России.
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Бакаев прокомментировал эксперименты Тедеско с его позицией на поле

RT на русскомвчера в 04:17

Бакаев: два года назад был в «Спартаке-2», а сейчас — в сборной. Фантастика

Чемпионатвчера в 03:42

Бакаев: «Тяжело, когда два года назад ты был в „Спартаке-2“, а сейчас уже в сборной. Фантастика»

Sport24.ruвчера в 03:48

Бакаев оценил шансы сборной России на победу на Евро-2020

Газета.Ru01:38

Зелимхан Бакаев: Тяжело, когда два года назад ты был в «Спартаке-2», а сейчас уже в национальной команде

Bookmaker-ratings.ruвчера в 04:46
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Происшествия

В Уфе задержали подозреваемого в поджоге мечети

РБК 02:46
Политика

Горбачев заявил, что не сожалеет о перестройке

Бывший президент СССР Михаил Горбачев не сожалеет о перестройке и считает, что одной из ее важнейших составляющих было новое внешнеполитическое мышление.
ТАСС 03:01
Политика

Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолета

РИА Новости вчера в 20:07
Общество

Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок

Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Происшествия

Глава района погиб при тушении пожара в Смоленской области

Известия 02:53
Политика

Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан

Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru вчера в 13:15
Политика

«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»

Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03
Фигурное катание

Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на этапе Гран-при в Китае

Лидерство Синициной и Кацалапова Действующие вице-чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов долго ждали своего участия в серии Гран-при.
RT на русском вчера в 11:42
Футбол

Завтра ФК «Тамбов» снова встречается с «Ростовом». Молодежка проиграла

Vtambove.ru вчера в 11:25
Экономика

РБК: «Почта России» просит почти 40 млрд рублей из ФНБ

На продолжение цифровизации "Почты России" до 2023 года будет направлено 40 млрд руб. Выручка и чистая прибыль "Почты России" по итогам 2018 года достигли исторически максимальных значений — 190 млрд руб. и 2,7 млрд руб. соответственно.
Коммерсантъ 03:31
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов объяснил отказ выносить флаг России на бои

Лезги газет вчера в 14:29
Политика

Президент Сирии обвинил Европу в поддержке террористов

Президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу RT обвинил Европу в поддержке террористов и страхе перед беженцами, назвав такую позицию лицемерной.
РИА Новости 03:24
Общество

Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание Асахи симбун.
РИА Новости вчера в 20:17
Политика

Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском вчера в 10:34
Происшествия

ИГ подтвердила причастность к атаке на границе Таджикистана

Коммерсантъ вчера в 15:37
Экономика

Бизнесмен назвал причины бедности людей

Существует несколько причин, почему люди становятся бедными.
Газета.Ru 07 ноября в 13:56
Общество

Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.
РБК вчера в 19:30
Происшествия

СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска

Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами.
Известия 02:05
Технологии

В США научились делать водку из воды и воздуха

Профиль вчера в 12:42
Происшествия

Аэропорт Кольцово возобновил работу после эвакуации

Газета.Ru вчера в 23:47
Общество

Путин поздравил композитора Александру Пахмутову с 90-летием

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР и композитора Александру Пахмутову с 90-летием.
RT на русском 03:13
Политика

В ООН приняли резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

Третий комитет Генеральной ассамблеи (ГА) ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял резолюцию по борьбе с героизацией нацизма.
Москва 24 07 ноября в 20:50
Политика

Экс-депутат рады назвала русскоговорящих украинцев москалями

Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион назвала москалями всех украинцев, которые говорят на русском языке.
Известия 03:30
Общество

Игоря Верника госпитализировали

Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Театры

Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве

На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
Общество

Российский ВМФ может получить на вооружение новые «стелс-корветы»

Российский военно-морской форт в будущем может получить на вооружение корветы с корпусом из радиопоглощающих композитных материалов.
Военное обозрение 02:35
Политика

Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»

Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости вчера в 14:33
Общество

В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора

В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Газета.Ru 03:52
Общество

Вывезший детей из Швеции Денис Лисов вернулся с дочерьми в Хабаровск

Российская газета вчера в 19:50
Политика

Трамп назвал заявления о вмешательстве РФ в выборы самой большой ложью

Утверждения о якобы российском вмешательстве в выборы 2016 года и о связях президента США Дональда Трампа с Россией являются самой большой ложью.
Российская газета вчера в 20:32
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