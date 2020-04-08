Коронавирус
Спорт-ЭкспрессБакаев рассказал, как отнесся к сокращению зарплат в «Спартаке»
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев в прямом эфире в Instagram ответил на вопросы болельщиков. Он рассказал о сокращении зарплат. Сезон в РПЛ был прерван до 31 мая из-за пандемии коронавируса.
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Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A71 5G нацелен на китайский рынок
Технологии
В Google Stadia сделали бесплатную подписку на два месяца
Google объявила о бесплатном доступе на два месяца к стриминговому сервису Google Stadia.
Здоровье
Коронавирус подтвержден еще у 18 жителей Липецкой области
В Липецкой области резко выросло число заболевших коронавирусной инфекцией. Диагноз подтвердился у 18 жителей региона.
Политика
Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции
Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
Экономика
РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей
Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Футбол
Слуцкий публично раскритиковал Игнатьева за нарушение карантина
Политика
Песков рассказал о покупке блокатора вирусов
Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
Политика
Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами
Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Происшествия
Жертвами пожара в доме престарелых в Москве стали четыре человека
Число погибших в результате пожара в доме престарелых на 3-й Мякининской улице в Москве возросло до четырех.
Футбол
Россию и Катар обвинил в подкупе чиновников ФИФА Минюст США
В Минюсте США заявили, что он в период с ноября 2010-го по апрель 2011-го получил взятку в размере 5 млн долларов за то, чтобы чемпионат мира 2018 года провели в России.
Авто
Универсал «Волга», который ГАЗ мог, но не запустил в серию
За основу был взята уже устаревшая к этому времени пятидверная "Волга" ГАЗ-31022 (ее производство началось в 1992 году и завершилось в 1998 году с заменой моделью ГАЗ-310221).
Общество
В ЦБ рассказали о новой схеме «коронавирусного» мошенничества
Новую схему зафиксировали в ЦБ.
Общество
В Москве парковку сделают бесплатной для медиков
Политика
Сандерс вышел из президентской гонки
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс объявил о завершении кампании по выдвижению кандидатом в президенты США, сообщает AP.
Технологии
Хакеры годами ломают серверы на Ubuntu, CentOS и Red Hat. Их не могут поймать
Специалисты BlackBerry уверены, что за взломами Linux-систем, начавшимися в 2012 г. и продолжающимися до сих пор, стоит Winnti – крупная хакерская организация из Китая, объединяющая несколько групп взломщиков, а также хакеров-одиночек. и образовавшаяся как минимум в начале прошлого десятилетия.
Технологии
Минкомсвязи обязало важные интернет-сайты создать версии без видео
Сайты, которые вошли в список социально значимых ресурсов, должны заняться подготовкой специальных интернет-версий, в противном случае они могут быть исключены из перечня.
Авто
Роспатент раскрыл названия новых моделей АвтоВАЗа
Все перечисленные названия до сих пор активны, поэтому работать над «неймингом» будущих моделей вазовцам точно не придется.
Общество
Названа дата пика эпидемии коронавируса в России
Член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили, который является одним из ведущих специалистов по вирусам в России, рассказал, когда стоит ждать пика эпидемии коронавируса в нашей стране, сообщает PRIMPRESS.
Происшествия
Калининградца оштрафовали на 15 тысяч рублей за чтение на набережной
Суд Ленинградского района Калининграда оштрафовал местного жителя на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции, действующего в регионе из-за угрозы распространения коронавируса, сообщила пресс-служба суда.
Космос
Космический корабль Dragon покинул МКС и возвращается на Землю
Грузовой космический корабль Dragon покинул Международную космическую станцию (МКС) и возвращается на Землю с научными материалами с орбиты, НАСА ведет прямую трансляцию.
Общество
«Рив Гош» объявила о временной утрате платежеспособности
Отказ от выполнения своих финансовых обязательств перед поставщиками в срок объявила торговая сеть «Рив Гош», 8 апреля сообщает Интерфакс.
Энергетика
Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина
Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
Общество
Абызов женился в СИЗО во время карантина
Футбол
«Интер» рассчитывает подписать Месси
Миланцы намерены подписать игрока в следующем году. «Интер» готов к переговорам с Месси.
Экономика
Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Экономика
Долгосрочные вклады до 1 миллиона рублей попадают под налог
Вклады до 1 миллиона руб. попадают под налог, потому что общая формула расчета взимания налога распространится на совокупность начисленных процентов по всем вкладам с учетом установленной законом необлагаемой величины в размере миллиона рублей и не зависит от срока действия вклада.
Происшествия
В Тульской области названы города, в которых зафиксирован коронавирус
Тула, 6 апреля 2020, 16:55 — REGNUM Случаи заражения новым коронавирусом зафиксированы на территории семи населённых пунктов Тульской области.
Здоровье
Глава Кубани пообещал оперативную поддержку жителям региона
8 апреля президент Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки регионов.
Кино
«КиноПоиск» объявил конкурс сценаристов для своих сериалов
«КиноПоиск» объявил старт конкурса сценаристов для проектов своего онлайн-кинотеатра.