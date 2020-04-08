Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев в прямом эфире в Instagram ответил на вопросы болельщиков. Он рассказал о сокращении зарплат. Сезон в РПЛ был прерван до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

Бакаев рассказал, как отнесся к сокращению зарплат в «Спартаке»

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