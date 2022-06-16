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«Ъ»: Baker Hughes прекратит обслуживание всех российских СПГ-проектов

Американская компания Baker Hughes прекращает обслуживание всех российских СПГ-проектов, узнал «Коммерсантъ
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Lenta.ru
В частности, компания отзывает сервисных инженеров с проектов «Сахалин-2» «Газпрома» и «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, а также проектных инженеров со строящегося «Арктик СПГ-2» НОВАТЭКа.
Коммерсантъ
Завершение строительства первой линии «Арктик СПГ-2» на 6,6 млн тонн сейчас напрямую зависит от поставок газовых турбин Baker Hughes — LM9000.
Коммерсантъ
Американская компания разрывает соглашения, несмотря на то, что прямых санкционных ограничений на сервис и поставку газовых турбин в РФ нет (запрещено заключение новых контрактов), а Газпром и «Новатэк» не находятся под прямыми санкциями США или ЕС.
Взгляд.ру

Подробнее о событии

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