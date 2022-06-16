Американская компания разрывает соглашения, несмотря на то, что прямых санкционных ограничений на сервис и поставку газовых турбин в РФ нет (запрещено заключение новых контрактов), а Газпром и « Новатэк » не находятся под прямыми санкциями США или ЕС.