Американская компания разрывает соглашения, несмотря на то, что прямых санкционных ограничений на сервис и поставку газовых турбин в РФ нет (запрещено заключение новых контрактов), а Газпром и «Новатэк» не находятся под прямыми санкциями США или ЕС.
Российская компания "Байкал Электроникс" может отменить выпуск серверных процессоров Baikal-S из-за отказа тайваньской компании TSMC принимать заказы на производство, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.
В России с 1 сентября 2023 года могут ужесточить требования к выдаче водительских прав категории D, а также обязать проживающих в РФ иностранных граждан обменивать национальные водительские удостоверения на российские.
Американская нефтесервисная компания Baker Hughes прекращает обслуживание всех российских СПГ-проектов, пишет в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники среди российских контрагентов компании.
Роспотребнадзор рекомендует региональным властям быть готовыми к мероприятиям для недопущения завоза чумы, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Признать Likeme Pte.Ltd виновной в правонарушении по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ) и назначить штраф в размере 1,5 млн рублей", - говорится в решении суда.