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Baker Hughes продаст нефтесервисный бизнес в России местному менеджменту

Американская Baker Hughes договорилась о продаже своего нефтесервисного бизнеса в России местному менеджменту, сообщается
 на сайте компании.
РБК
"Новый бизнес будет работать независимо от Baker Hughes, в том числе под независимым брендом, и возьмет на себя все текущие активы, пассивы и коммерческие обязательства бизнеса в России", - отмечается в сообщении.
ТАСС
В марте Baker Hughes объявила о приостановке новых инвестиций в свою деятельность на территории РФ.
ТАСС
Baker Hughes - нефтесервисная американская компания, работает более чем в 120 странах мира.
Finam.Ru

Подробнее о событии

Baker Hughes продаст нефтесервисный бизнес в России местному менеджменту
РБК08:58
Американская Baker Hughes продаст нефтесервисный бизнес в России местному руководству
Forbes08:29
Нефтесервисная компания Baker Hughes объявила о продаже российских активов местному руководству
Коммерсантъ07:22
Baker Hughes продаст российский бизнес местному менеджменту
Интерфакс07:40
Компания Baker Hughes продаст нефтесервисный бизнес в России местному менеджменту
RT на русском07:28
Baker Hughes продаст нефтесервисный бизнес в РФ российскому менеджменту
ТАСС07:48
Американская Baker Hughes продает нефтесервисный бизнес в России местному руководству
ПРАЙМ07:18

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