"Новый бизнес будет работать независимо от Baker Hughes, в том числе под независимым брендом, и возьмет на себя все текущие активы, пассивы и коммерческие обязательства бизнеса в России", - отмечается в сообщении.
"Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества", - подчеркнул он.
Министр транспорта немецкой земли Баден-Вюртемберг Винфрид Херманн обвинил западные страны в упущенном шансе выстроить взаимовыгодные отношения с Россией, чем вызвал "ужасающую реакцию" со стороны коллег, пишет издание Compact.