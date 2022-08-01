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Baker Hughes заявила, что продаст свой нефтесервисный бизнес в России до конца 2022 года

"Компания Baker Hughes подписала соглашение о продаже своего бизнеса в сфере нефтесервисных услуг в России местному руководству", - говорится в сообщении.
Газета.Ru
"Новый бизнес будет работать независимо от Baker Hughes, в том числе под независимым брендом, и возьмет на себя все текущие активы, пассивы и коммерческие обязательства бизнеса в России", - отмечается в сообщении.
ТАСС
Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2022 года при условии одобрения российскими регуляторами.
Интерфакс
19 марта Baker Hughes объявила о приостановке инвестиций в работу в России в ответ на военную операцию на Украине.
Коммерсантъ

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Baker Hughes продаст нефтесервисный бизнес в РФ российскому менеджменту
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