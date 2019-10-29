Экономика
ПРАЙМБахрейн обсуждает увеличение инвестиций в проекты РФ
Бахрейн обсуждает с Российским фондом прямых инвестиций участие в российских проектах и увеличение объема своих инвестиций, сообщил во вторник РИА Новости в кулуарах инвестиционного форума Future Investment Initiative в Эр-Рияде исполнительный директор суверенного фонда Бахрейна Mumtalakat Халед ар-Румейхи.
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Российские пенсионные фонды и инвестбанки интересуются участием в IPO Saudi Aramco
Вести.Финансвчера в 05:22
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Общество
Медикам и спасателям разрешили выдавать документы о ДТП
В России начала действовать новая редакция закона об ОСАГО, по которой страховые компании должны принимать у водителей для оформления страховки не только протоколы ГИБДД, но и документы, полученные от спасателей и медиков.
РБК вчера в 03:42
Армия и оружие
WP: информатор на аль-Багдади получит $25 млн
По данным СМИ, информатор передал военным США данные о местоположении главы ИГ*, а также подробный план комнат в его убежище, в котором он сам находился во время операции по ликвидации.
Газета.Ru 00:15
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые осуществила пуск ракеты «Булава»
Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава».
RT на русском вчера в 22:05
Общество
Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:08
Экономика
Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам
Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова подала в Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC) иск о взыскании средств, вложенных в проект строительства тепловой электростанции (ТЭС) «Лонг-Фу-1» во Вьетнаме, который был остановлен из-за санкций США в отношении российской компании.
РБК 01:00
Общество
Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного
Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Lenta.ru вчера в 05:32
Общество
Россияне назвали лучшие города для переезда
Лучшим городом для переезда россияне считают Санкт-Петербург.
Lenta.ru 02:07
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Lenta.ru вчера в 16:05
Кино
Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре Престолов»
«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», - говорится в сообщении телеканала.
Известия вчера в 23:37
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол
Свечников первым в истории лиги забросил «мичиган», или лакросс-гол. До этого подобным взятием ворот не отличался никто в НХЛ.
RT на русском 02:08
Происшествия
На Урале поезд сбил двух девочек
REGNUM вчера в 23:15
Армия и оружие
Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире
Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
REGNUM 01:12
Здоровье
В Тюмени запретили продажу рыбы из-за редкой гаффской болезни
Редкая гаффская болезнь стала причиной запрета на несанкционированную продажу рыбы в Тюменской области, сообщает ТАСС.
Национальное Аграрное Агентство 28 октября в 02:07
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
РИА Новости вчера в 12:35
Политика
Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными
Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Известия вчера в 19:25
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском 28 октября в 12:38
Армия и оружие
Летчики НАТО похвастались сопровождением «мощного Су-35»
«Дислоцированные в настоящее время вблизи северо-восточной границы НАТО истребители F-16 успешно перехватили сегодня некоторые российские самолеты, среди которых мощный Су-35 "Фланкер" (Flanker-Е+ по кодификации НАТО - ред.)», - сообщило ВВС Бельгии в Twitter.
ТК Звезда вчера в 20:27
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»
РИА Новости вчера в 22:46
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Как выяснилось, Фадееву стало плохо накануне ночью, у него случился сердечный приступ.
Super.ru 28 октября в 04:15
Кино
В сети появились первые фото со съемок фильма «Мелочи» с Джаредом Лето
ГЛАС.RU вчера в 03:15
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa 28 октября в 13:27
Армия и оружие
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
РИА Новости вчера в 06:41
Энергетика
Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 29 октября, снижаются.
RT на русском вчера в 01:22
Гаджеты
Aliexpress и TMall раскрыли скидки к распродаже 11 ноября
Любители видеоигр могут присмотреть для себя игровую приставку Xbox One S на 1 ТБ, за который 11 ноября будут просить 18 900 рублей вместо 23 990, которые за консоль просят сегодня.
Ferra 28 октября в 14:53
Общество
Названы российские регионы с самыми качественными дорогами
Росстат рассказал, дороги в каких регионах России больше всего соответствуют нормативным требованиям на конец 2018 года.
Lenta.ru 02:30
Происшествия
Неизвестные подкрались к иркутскому депутату и избили его
Неизвестные подкрались сзади к иркутскому депутату Сергею Углянице и избили его.
Газета.Ru вчера в 12:51
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи шокировала фанатов внешним видом
Внешний вид 55-летней итальянской актрисы Моники Беллуччи поразил ее поклонников.
Известия вчера в 22:59
Экономика
Гуцериев выкупит у «Траста» одного из крупнейших девелоперов Москвы
Основатель группы «Сафмар», миллиардер Михаил Гуцериев выкупит 49% девелопера «А101» с баланса банка непрофильных активов «Траст», рассказал РБК источник, знакомый с переговорами «Траста» и «Сафмара», и подтвердил собеседник, осведомленный об условиях сделки.
РБК 00:00
Технологии
Сигнал ГЛОНАСС сертифицируют и дадут гарантию на точность
В настоящее время точность определения местоположения пользователя по сигналам ГЛОНАСС, пояснил Карутин, без использования систем повышения точности, составляет около 9 метров, что в 2-3 раза хуже, чем у зарубежных систем.
РИА Новости 02:10