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В столице Азербайджана Баку прошел парад Победы. В нем приняли участие военнослужащие турецкой армии, сообщает РИА Новости. Парад прошел на площади Свободы.