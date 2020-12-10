Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Труд
Труд

В параде Победы в Баку приняли участие турецкие военные

В столице Азербайджана Баку прошел парад Победы. В нем приняли участие военнослужащие турецкой армии, сообщает РИА Новости. Парад прошел на площади Свободы.В источнике
Подробнее о событии
Эхо Москвы

В Баку прошёл военный парад, посвящённый окончанию войны в Нагорном Карабахе

Эхо Москвывчера в 10:02
Вестник Кавказа

Эрдоган: «Надеемся, что армянский народ освободится от „плена диаспоры“»

Вестник Кавказавчера в 15:50
Коммерсантъ

Победу в карабахской войне отпраздновали в Баку с участием Реджепа Тайипа Эрдогана

Коммерсантъвчера в 12:04
Кавказский узел

Востоковеды поспорили о бонусах Турции от поддержки Азербайджана в Карабахе

Кавказский узел21:13
Московский Комсомолец

Эксперты оценили парад в Баку: почему Алиев улыбался, а Эрдоган нет

Московский Комсомолецвчера в 13:12
Росбалт

Азербайджан и Турция отпраздновали победу в Нагорном Карабахе военным парадом с трофеями

Росбалтвчера в 05:39
Военное дело

В Баку начался парад в честь победы в Карабахе с участием Реджепа Эрдогана

Военное деловчера в 04:21