Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что международным организациям предоставлена вся информация об инциденте на границе с Арменией.

Баку проинформировал международные организации об инциденте с Ереваном

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