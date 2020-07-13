Коронавирус
РИА НовостиБаку проинформировал международные организации об инциденте с Ереваном
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что международным организациям предоставлена вся информация об инциденте на границе с Арменией.
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Политика
В Азербайджане служба госбезопасности задержала экс-министра обороны
Задержание экс-министра Азербайджана Рагима Газиева по обвинению в призывах к массовым беспорядкам и захвату государственных органов страны произвела служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана 13 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.
ИА Красная Весна 11:30
Здоровье
Возможность второй волны эпидемии коронавируса оценили в Минздраве
Владимир Чуланов отметил три основных факторов, способных повлиять на возникновение второй волны коронавируса: источник инфекции, восприимчивость организма и условия для заражения вирусом.
ToDay News Ufa 04:42
Футбол
Комитет по этике РФС рассмотрит жест Кикнадзе и высказывания Карпина
Комитет по этике Российского футбольного союза обсудит 17 июля неприличный жест генерального директора московского "Локомотива" Василия Кикнадзе и критические высказывания в адрес РФС наставника "Ростова" Валерия Карпина.
Вести.Ru 10:44
Происшествия
Крупный пожар на складе с краской в Самаре локализовали
Пожарные локализовали возгорание на складе в Самаре, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 12:04
Происшествия
Невеста скончалась во время свадебного банкета в Москве
На свадебном банкете в ресторане на юге Москвы скончалась невеста, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 11 июля.
Известия 11 июля в 17:29
Экономика
Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
RT на русском 09:02
Хоккей
«Миннесота» объявила о подписании контракта с Кириллом Капризовым
Российский нападающий Кирилл Капризов заключил контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд», информирует официальный сайт клуба.
Чемпионат 12:09
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Спорт
Президент ВФЛА Юрченко объявил о своей отставке
С большой долей вероятности теперь международная ассоциация начнет процедуру полного исключения ВФЛА, в связи с чем глава российской организации Евгений Юрченко объявил о своей отставке.
Газета.Ru 11:46
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском 08:08
Армия и оружие
США уничтожают свой флот. Грозящий Китаю американский корабль стал жертвой своих же специалистов
По мнению журналиста Крейга Хупера, если уничтожение американских кораблей в результате халатности не начнёт приводить к отставкам высокопоставленных военных чиновников, вплоть до адмиралов, ситуация не сдвинется с мёртвой точки.
Царьград 08:13
Происшествия
В Воронеже у «Свидетелей Иеговы» прошли обыски
У последователей религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской на территории России) в Воронеже проходят обыски.
De Facto 10:55
Политика
Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
РИА Новости 11:56
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России
Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
RT на русском 09:24
Политика
Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши
Действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает на выборах по итогам второго тура голосования.
Газета.Ru 05:40
Происшествия
СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ
РИА Новости 04:58
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за много лет спел на публике
Поп-звезда 1990-х Андрей Губин впервые за много лет спел на публике.
Газета.Ru 09:11
Авто
УАЗ «Патриот» получил патент на передний бампер «Русского Prado»
Работы над глубоко модернизированным УАЗ "Патриот", за которым прочно закрепилось прозвище "Русский Прадо", продолжаются, хотя прежде в Сети появились данные об остановке проекта.
Новые автомобили 09:58
Здоровье
В Тульской области 59 человек с коронавирусом находятся в реанимации
В Тульской области 59 человек с коронавирусом находятся в реанимации.
КП - Тула 10:45
Экономика
Кудрин рассказал об экономических последствиях роста госдолга США
Нарастание госдолга США грозит обернуться риском для доллара и валют развивающихся рынков.
Известия 10:16
Здоровье
Названы продукты, вызывающие преждевременное старение
По словам Погожевой, замедлить процесс старения поможет употребление два раза в неделю богатой витамином D и омега-3 жирных кислот рыбы: сельди, иваси, скумбрии, сардины, тунца и лосося.
ТК Звезда 11:59
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
Авто
Kia отзывает в России более 5 тыс. кроссоверов Seltos
В конце июня Kia временно "заморозила" продажи вседорожников Seltos в России из-за обнаруженного конструктивного дефекта, а теперь из-за него производитель сообщил о начале сервисной кампании.
Новые автомобили 10:38
Общество
Президент Казахстана объявил о продлении карантина до конца июля
В Казахстане до конца июля будет продлен режим карантина, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.
РБК 11:06
Шоу-бизнес
Сестра Фриске надела платье певицы и спела ее песню
Родная сестра певицы Жанны Фриске Наталья выступила на закрытом мероприятии и спела песню «Где-то летом» из репертуара умершей звезды.
Lenta.ru 10:15
Футбол
Юран: знаю, что «Химки» будут играть в следующем сезоне РПЛ
Главный тренер «Химок» Сергей Юран уверен, что команда выступит в сезоне-2020/21.
Metaratings 10:51
Политика
Эрдоган отказался считаться со мнением других стран по Святой Софии
Президент Турции Тайип Эрдоган высказался о мнении других стран в отношении вопроса о превращении собора Святой Софии в мечеть, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн вчера в 03:21
Общество
Адвокаты Сафронова рассказали детали позиции ФСБ по делу об госизмене
Основная информация из бесед адвокатов Сафронова с журналистами: Специалисты института криминалистики ФСБ не обнаружили сведений, содержащих государственную тайну, а журналистских публикациях Сафронова, передает "РИА Новости" слова адвоката Ивана Павлова; ФСБ утверждает, что Сафронов использовал для шифрования сообщений программу VeraCrypt, сказал Павлов.
Ведомости 11:20