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На этой неделе Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Соглашение в том числе предусматривает обмен пленными между сторонами конфликта и возвращение беженцев в Карабах.

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