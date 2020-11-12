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Известия

Баку заявил о готовности дать культурную автономию армянам в Карабахе

На этой неделе Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Соглашение в том числе предусматривает обмен пленными между сторонами конфликта и возвращение беженцев в Карабах.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Посол в РФ заявил, что Баку готов предоставить армянам Карабаха культурную автономию

Власти Азербайджана рассматривают возможность предоставления армянскому населению Нагорного Карабаха культурной автономии. Об этом заявил в четверг посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы на онлайн-брифинге.
ТАСС07:28
Подробнее о событии
РБК

В Азербайджане пообещали сохранить армянские памятники в Карабахе

РБК09:17
Комсомольская правда

Что происходит в Нагорном Карабахе, свежие новости на 12 ноября 2020 года: обстановка на границе Армении и Азербайджана

Комсомольская правда08:59
Известия

Баку заявил о готовности дать культурную автономию армянам в Карабахе

Известия07:30
Взгляд.ру

Азербайджан предложил армянам культурную автономию в Карабахе

Взгляд.ру07:52
ТАСС

Посол в РФ заявил, что Баку готов предоставить армянам Карабаха культурную автономию

ТАСС07:28
РЕН ТВ

В Баку готовы предоставить армянам Карабаха «культурную автономию»

РЕН ТВ07:16
РИА Новости

Азербайджан гарантировал сохранение культурных памятников в Карабахе

РИА Новости08:07

Небензя допустил вынесение случая с Навальным на обсуждение в Совбез ООН

По словам Небензи, организаторы раскрученной в СМИ истории с Навальным боятся выносить эту тему на обсуждение в Совбез ООН, так как понимают, что она может закончится "нелицеприятным разговором".
МонаВиста02:01

Верховный суд освободил Майкла Калви из-под домашнего ареста

Верховный суд (ВС) РФ принял решение освободить из-под домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, которого обвиняют в махинациях на 2,5 млрд рублей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru09:45

В Ереване возобновились акции протеста с требованием отставки премьера Пашиняна

В Армении с 10 ноября проходят акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который, по мнению оппозиционных политиков, "подписал капитуляцию и сдал Карабах азербайджанцам".
ТАСС09:08

Уфимский врач раскритиковал систему здравоохранения из-за ситуации с коронавирусом

Глеб Глебов из инфекционного госпиталя в Зубово высказал свое мнение по поводу статистики по ковид и предложил подписчикам подарить калькулятор главе Минздрава Башкортостана.
Стерлеград22:30

Кляйн из «Куньлуня» стала первой женщиной-сервисменом в истории высших хоккейных лиг

Сервисмен женского хоккейного клуба "Ванке Рейс" Стефани Кляйн присоединилась к клубу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь", став первой женщиной-сервисменом в истории профессиональных высших лиг.
ТАСС Спорт07:50

Турция перебрасывает на Украину свои силы для штурма Донбасса

В сообщениях говорится, что недавно между представителями Турции и Украины состоялись переговоры, в результате которых Анкара с недавних пор в пользу ВСУ начала поставку ударных БПЛА Bayraktar TB2, успевшие проявивших себя в рамках конфликта на Кавказе.
Центральная Служба Новостей10:42

Издание, публиковавшее фейки о крушении Boeing в Донбассе, назвали связанным с ГРУ

Журналисты Insider и Bellingcat пришли к выводу, что документы, использовавшиеся в публикациях Bonanza Media, Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф получили от Главного разведывательного управления ВС России (ГРУ).
Новые Известия07:05