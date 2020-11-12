Баку заявил о готовности дать культурную автономию армянам в Карабахе
На этой неделе Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Соглашение в том числе предусматривает обмен пленными между сторонами конфликта и возвращение беженцев в Карабах.В источнике
С чего всё началось
Посол в РФ заявил, что Баку готов предоставить армянам Карабаха культурную автономию
Власти Азербайджана рассматривают возможность предоставления армянскому населению Нагорного Карабаха культурной автономии. Об этом заявил в четверг посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы на онлайн-брифинге.
ТАСС07:28
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