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РИА Новости

Бальбек прокомментировал условие США для отмены санкций против России

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление политического координатора постпредства США при ООН Родни Хантера о том, что США не отменят санкции, пока РФ не откажется от своей линии по Украине, и отметил, что Вашингтону уже нечем пугать Россию.В источнике
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В США назвали условие отмены санкций против России

США никогда не признают Крым российской территорией и не отменят свои санкции против России, пока та не изменит свою политику в отношении Украины, заявил на заседании СБ ООН представитель американской миссии Родни Хантер.
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