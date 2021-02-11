Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление политического координатора постпредства США при ООН Родни Хантера о том, что США не отменят санкции, пока РФ не откажется от своей линии по Украине, и отметил, что Вашингтону уже нечем пугать Россию.

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С чего всё началось В США назвали условие отмены санкций против России США никогда не признают Крым российской территорией и не отменят свои санкции против России, пока та не изменит свою политику в отношении Украины, заявил на заседании СБ ООН представитель американской миссии Родни Хантер. РИА Новости вчера в 12:13