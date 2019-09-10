Нападающий «Брешии» Марио Балотелли обратился к новичку «Ромы» Генриху Мхитаряну на армянском языке. Видео с экс-игроком сборной Италии опубликовал в Instagram кикбоксер Армен Петросян.

Балотелли обратился к Мхитаряну на армянском языке

Политика В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ Поводом для экстренного отзыва стал интерес средств массовой информации, появившийся после опубликования деталей "вмешательства России" в выборы президента США.

Экономика Повышение утильсбора на автомобили детально обсуждается в кабмине Повышение ставки утилизационного сбора на 80-100% на автомобили с 1 января детально обсуждается в правительстве РФ.

Политика Песков прокомментировал данные о новом обмене заключенными с Украиной В Кремле есть понимание о необходимости продолжения процесса обменами заключенными между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Почти 30 генералов и полковников уволил Путин От должности был освобождены почти 30 генералов и полковников, занимавших высшие руководящие посты в правоохранительных органах, об этом сообщает «Коммерсантъ».

Наука Под современной Европой обнаружен древний континент В результате экспертам удалось обнаружить древний континент под современной Европой.

Гаджеты Квартальные продажи носимых устройств выросли практически вдвое Сообщается, что продажи гаджетов в годовом исчислении выросли практически в два раза — на 85,2 %. Объём рынка в штучном выражении достиг 67,7 млн единиц.

Шоу-бизнес Виктория Боня показала затравивших ее дочь женщин 39-летняя модель рассказала, что потратила шесть месяцев на то, чтобы отыскать людей, которые затравили ее дочь.

Общество Более половины россиян назвали видеоигры вредными Более половины россиян (58%) заявили, что от видеоигр больше вреда, чем пользы.

Происшествия В Кронштадте мать кремировала сына, а он вернулся живым 42-летний сын жительницы Кронштадта пропал 8 марта. Сказал, что ему нужно подумать о смысле жизни и ушел из дома.

Армия и оружие Минобороны РФ опровергло авиаудары по Идлибу «С началом действия 31 августа сего года режима прекращения огня в зоне деэскалации «Идлиб» самолеты ВКС России и ВВС Сирии никаких боевых задач по поражению целей на земле не выполняют», — говорится в заявлении Минобороны.

Политика Сенцов собрался вернуться в Крым на танках Сенцов заявил, что в Крым приедет только на танках, при этом оговорившись, что его слова не стоит воспринимать буквально.

Общество Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.

Политика Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL Суд ЕС принял сторону Варшавы в ее споре с "Газпромом" по трубе Opal, заявило министерство энергетики Польши в своем Twitter.

Авто Land Rover представил новый Defender Компания Land Rover официально представила на Франкфуртском автосалоне 10 августа новый внедорожник Defender.

Происшествия Гендиректора «Дождя» вызвали на допрос в СКР Генерального директора телеканала «Дождь» Наталью Синдееву вызвали на допрос. Фото повестки она сама опубликовала в Facebook.

Происшествия Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.

Происшествия В Геленджике загорелся центральный рынок Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Политика Лавров заявил, что Трамп не выдавал ему госсекретов США Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ходе его встречи с президентом США Дональдом Трампом в 2017 году никаких государственных секретов ему никто не выдавал.

Политика Верховная рада приняла закон об импичменте президента Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.