Футбол
Матч ТВБалотелли обратился к Мхитаряну на армянском языке
Нападающий «Брешии» Марио Балотелли обратился к новичку «Ромы» Генриху Мхитаряну на армянском языке. Видео с экс-игроком сборной Италии опубликовал в Instagram кикбоксер Армен Петросян.
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Автоматически обработано 6990 источников, обновлено в 06:32, Вашингтон
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Повышение ставки утилизационного сбора на 80-100% на автомобили с 1 января детально обсуждается в правительстве РФ.
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Песков прокомментировал данные о новом обмене заключенными с Украиной
В Кремле есть понимание о необходимости продолжения процесса обменами заключенными между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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В штабах Навального в пяти городах идут обыски
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От должности был освобождены почти 30 генералов и полковников, занимавших высшие руководящие посты в правоохранительных органах, об этом сообщает «Коммерсантъ».
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Под современной Европой обнаружен древний континент
В результате экспертам удалось обнаружить древний континент под современной Европой.
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Более $700 тыс. пропало из банковской ячейки в Москве
Свыше $700 тыс. (45,8 млн рублей) исчезли из банковской ячейки московского предпринимателя.
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Сообщается, что продажи гаджетов в годовом исчислении выросли практически в два раза — на 85,2 %. Объём рынка в штучном выражении достиг 67,7 млн единиц.
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Более половины россиян (58%) заявили, что от видеоигр больше вреда, чем пользы.
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Московский Комсомолец 03:35
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«С началом действия 31 августа сего года режима прекращения огня в зоне деэскалации «Идлиб» самолеты ВКС России и ВВС Сирии никаких боевых задач по поражению целей на земле не выполняют», — говорится в заявлении Минобороны.
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Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками
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Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
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Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
Суд ЕС принял сторону Варшавы в ее споре с "Газпромом" по трубе Opal, заявило министерство энергетики Польши в своем Twitter.
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Авто
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Компания Land Rover официально представила на Франкфуртском автосалоне 10 августа новый внедорожник Defender.
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В Геленджике загорелся центральный рынок
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В Абдулино найдено тело матери убитой 10-летней девочки
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