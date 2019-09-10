Футбол

Матч ТВМатч ТВБалотелли обратился к Мхитаряну на армянском языке

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Нападающий «Брешии» Марио Балотелли обратился к новичку «Ромы» Генриху Мхитаряну на армянском языке. Видео с экс-игроком сборной Италии опубликовал в Instagram кикбоксер Армен Петросян.
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Балотелли обратился к Мхитаряну на армянском. Видео

Спорт-Экспресс03:12

Балотелли обратился к Мхитаряну на армянском языке

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Балотелли обратился к Мхитаряну на армянском языке

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Sport24.ru02:58

Балотелли обратился к Мхитаряну на армянском языке

Sportbox.RU01:41

Балотелли обратился к Мхитаряну по-армянски

Бомбардир.ру03:00

Мики, кайфа че Балотелли на армянском обратился к Мхитаряну

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