Нападающий «Брешии» Марио Балотелли обратился к новичку «Ромы» Генриху Мхитаряну на армянском языке. Видео с экс-игроком сборной Италии опубликовал в Instagram кикбоксер Армен Петросян.

Балотелли обратился к Мхитаряну на армянском языке

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