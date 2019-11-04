Партнерам по команде удалось уговорить форварда вернуться, после чего он оформил гол, однако "Брешия" проиграла со счетом 1:2. По окончании матча наставник "Вероны" Иван Юрич заявил, что не слышал расистских выкриков в адрес Балотелли. Его поддержал президент клуба Маурицио Сетти.

Балотелли поблагодарил за поддержку в расистском скандале

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