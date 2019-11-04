Футбол

Газета.RuГазета.RuБалотелли поблагодарил за поддержку в расистском скандале

Партнерам по команде удалось уговорить форварда вернуться, после чего он оформил гол, однако "Брешия" проиграла со счетом 1:2. По окончании матча наставник "Вероны" Иван Юрич заявил, что не слышал расистских выкриков в адрес Балотелли. Его поддержал президент клуба Маурицио Сетти.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

«Проснитесь, невежественные люди». Балотелли обратился к фанатам «Вероны» после расистского скандала

Sport24.ru10:12

Балотелли поблагодарил болельщиков за поддержку после расистских оскорблений

Чемпионат11:07

«Вы показали себя настоящими мужчинами». Балотелли благодарит за поддержку в расистском скандале

Спорт-Экспресс10:24

Балотелли ушёл с поля во время матча Серии А из-за расистских оскорблений

Sport.ruвчера в 11:59

«Брешиа» уволила тренера после расистского скандала на матче с «Вероной»

Газета.Ruвчера в 20:23

Президент «Вероны»: наши фанаты обладают отличным чувством юмора

Metaratings05:34

Балотелли пнул мяч в болельщиков «Вероны» из-за расистских оскорблений

Sportbox.RUвчера в 11:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 14:51, Вашингтон
Происшествия

В петербургском роддоме упал лифт с двумя рабочими

РИА Новости 11:25
Здоровье

Мужчины Ростова отказываются от кастрации

При запущенном раке предстательной железы пациенты предпочитают короткую полноценную сексуальную жизнь, отказываясь от операции Ростов-на-Дону, 4 ноября.
Регион online 13:40
Футбол

Тедеско: «Спартак» не заслужил победу над «Арсеналом»

Газета.Ru 14:01
Политика

Кипр подал заявку на присоединение к Шенгенской зоне

Глава кипрского МИД Никос Христодулидис сообщил, что республика подала заявку на присоединение к Шенгенской зоне в сентябре 2020 года.
Взгляд.ру 13:34
Авто

Названы регионы России, где чаще всего покупают новые автомобили

Новости Рязани вчера в 14:41
Культура

Президент поздравил Градского с юбилеем

Российский лидер Владимир Путин в поздравлении отметил "большой и щедрый талант, уникальные вокальные данные, безукоризненный художественный вкус" Александра Градского.
The Moscow Post вчера в 03:30
Армия и оружие

На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету

На Украине в городе Днепр разработали сверхзвуковую ракету "Молния" для поражения надводных целей.
Газета.Ru вчера в 10:12
Политика

Глава МИД Украины выступил против посещения Золотого депутатом Госдумы

Глава МИД Украины Вадим Пристайко выступил против поездки депутата Государственной lумы РФ Алексея Журавлева («Родина») в зону разведения сил в Золотом.
REGNUM 07:19
Энергетика

«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подробно рассказал о новых исковых требованиях компании к «Газпрому».
РБК 14:38
Кино

Новый «Терминатор» неудачно стартовал в американском прокате

Кinomania 06:35
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Политика

О попытках свергнуть Зеленского заявили на Украине

Бывший министр юстиции страны Елена Лукаш заявила о том, что на Украине сейчас некие политические силы пытаются свергнуть действующего президента.
Южный Федеральный 00:31
Авто

Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей

В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.
МедиаПоток вчера в 09:38
Армия и оружие

В Ираке нейтрализовали самого разыскиваемого в Турции террориста

На севере Ирака нейтрализовали самого разыскиваемого в Турции террориста, входящего в число РПК (Рабочей партии Курдистана).
Невские Новости 03:03
Шоу-бизнес

Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме

Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
ФАН 06:35
Музыка

Путин прибыл на концерт оркестра Мариинского театра в парк «Зарядье»

Пятый канал 14:37
Шоу-бизнес

Леща дали Ольге Бузовой после концерта в Ростове

Накануне в донской столице состоялся концерт Ольги Бузовой. Певица исполнила со сцены все свои популярные хиты и пообщалась с фанатами.
Privet-Rostov.ru 03:15
Происшествия

В Нижнем Новгороде беременную двойней женщину убили и сожгли

Kursk.com 10:01
Шоу-бизнес

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Политика

Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России

Ранее, 12 сентября, Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 граждан России и Украины, а также - против 44 юридических лиц, в первую очередь из ДНР и ЛНР.
Российская газета 12:47
Политика

Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа

Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Газета.Ru 13:44
Армия и оружие

Украина назвала новую дату отвода сил в Петровском

Генерал-лейтенант Владимир Кравченко – командующий операцией Объединенных сил Украины – назвал новую дату отвода сил в Петровском.
Свободная Пресса 12:51
Общество

Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Музыка

Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Вести.Ru 13:22
Происшествия

В Оренбургской области произошло ДТП с тремя пострадавшими

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП с грузовиком в Свердловской области погибли три человека.
RT на русском 12:05
Экономика

МВФ назвал страну с самой быстрым ожидаемым ростом экономики

По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, достигнет 86%.
РБК 13:34
Происшествия

В Киевской области мужчина повредил флагшток с флагом ОУН*

В городе Вишневое Киевской области мужчина повредил флагшток с флагом ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
REGNUM 06:02
Автоспорт

«Торо Россо»: «У Квята были ограниченные возможности совершить обгон»

Гонка Даниила начала получаться на последних десяти кругах, но из-за желтых флагов в 12-м повороте у него были ограниченные возможности совершить обгон в борьбе за десятое место.
Спорт-Экспресс вчера в 20:01
Происшествия

В Москве застрелили начальника центра «Э» по Ингушетии и его брата

Кавказ Пост 02 ноября в 21:46
Общество

Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений

Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное