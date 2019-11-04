Футбол
Спорт-ЭкспрессБалотелли покинул поле из-за расистских оскорблений
Нападающий «Брешиа» Марио Балотелли в матче 11-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (1:2) подвергся расистским оскорблениям, информирует The Sun. В ответ на выкрики с трибун 29-летний итальянец запустил туда мячом, а затем направился в раздевалку и показал рукой, что не хочет продолжать матч.
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«Вы показали себя настоящими мужчинами». Балотелли благодарит за поддержку в расистском скандале
Спорт-Экспрессвчера в 10:24
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Появились фото макета новой «Арены Омск»
Старый ледовый дворец уже полностью снесен. Тем временем, в социальных сетях появился новый макет арены.
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Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
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Кино
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Глава судейского департамента: чувствую доверие руководства
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На днях 55-летний Киану Ривз оказался в центре внимания гостей, пришедших в Музей Искусств на благотворительное художественно-кинематографическое мероприятие.
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По делу об убийстве экс-мэра Киселевска задержаны двое подозреваемых
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МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
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