Партнерам по команде удалось уговорить форварда вернуться, после чего он оформил гол, однако "Брешия" проиграла со счетом 1:2. По окончании матча наставник "Вероны" Иван Юрич заявил, что не слышал расистских выкриков в адрес Балотелли. Его поддержал президент клуба Маурицио Сетти.

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Балотелли поблагодарил за поддержку в расистском скандале

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