Футбол
Газета.RuБалотелли поблагодарил за поддержку в расистском скандале
Партнерам по команде удалось уговорить форварда вернуться, после чего он оформил гол, однако "Брешия" проиграла со счетом 1:2. По окончании матча наставник "Вероны" Иван Юрич заявил, что не слышал расистских выкриков в адрес Балотелли. Его поддержал президент клуба Маурицио Сетти.
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Балотелли пробил в фанатов и «девятку». В серии А новый расистский скандал
Спорт-Экспрессвчера в 14:10
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