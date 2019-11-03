Футбол
Спорт-ЭкспрессБалотелли покинул поле из-за расистских оскорблений
Нападающий «Брешиа» Марио Балотелли в матче 11-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (1:2) подвергся расистским оскорблениям, информирует The Sun. В ответ на выкрики с трибун 29-летний итальянец запустил туда мячом, а затем направился в раздевалку и показал рукой, что не хочет продолжать матч.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 17:29, Ашберн
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Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
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В Кировской области 6-летний мальчик выжил в двух ДТП за один день
Какие травмы получил шестилетний ребенок во втором ДТП, сейчас устанавливается.
КП - Киров вчера в 14:30
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Телеканал 360° 07:57
Экономика
Грузинский «Индекс хачапури» достиг исторического максимума
Несколько лет назад грузинским экономистам пришло в голову регулярно исследовать «Индекс Хачапури», поскольку Биг-мак не очень популярен в Грузии а печь хачапури умеет каждая хозяйка и ни одно застолье без этого блюда не обходится.
Коммерсантъ 08:10
Происшествия
У берегов Бенина пираты похитили девять моряков с норвежского судна
Российская газета 17:16
Футбол
Широков считает Дзюбу лучшим игроком первого круга РПЛ
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков назвал форварда «Зенита» Артема Дзюбу лучшим игроком в первых 15 турах чемпионата России.
Матч ТВ 15:55
Футбол
Наставник «Эвертона»: не верю, что Сон нанёс травму Гомешу умышленно
Главный тренер «Эвертона» Марку Силва заявил, что не верит в умышленность действий форварда «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мина, фол которого привёл к жуткой травме полузащитника «ирисок» Андре Гомеша.
Чемпионат 16:26
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AMD готовит минимум три новые видеокарты начального уровня с Navi 14
Компания AMD готовит к выходу на рынок минимум три новые видеокарты начального уровня с Navi 14. Дата презентации пока не известна.
Актуальные Новости вчера в 20:00
Космос
Итоги испытаний робота «Фёдор» обсудят на конференции в Звёздном городке
Круглый стол, посвящённый перспективам использования роботехнических систем в космосе, пройдёт в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) в Звёздном городке.
REGNUM вчера в 00:54
Общество
«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 10:53
Киберспорт
Blizzard анонсировала Overwatch 2
Blizzard утверждает, что хочет «переизобрести» понятие сиквела, поэтому, например, игроки первой части смогут продолжить играть в неё со всем дальнейшим мультиплеерным контентом сиквела — бесплатными новыми героями и картами.
Игромания.ру 01 ноября в 14:31
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Сын Эвелины Бледанс ушел от нее из отеля в Эмиратах
Эвелина не сразу поняла этот звонок, но потом, увидев, что кровать Семечки пуста, побежала вниз.
Bimru.ru вчера в 13:29
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В Ивановской области произошел пожар в отеле на воде
Пожар на дебаркадере "Мирная пристань", в котором располагается отель и ресторан на воде, произошел в воскресенье вечером в Кинешме Ивановской области.
ТАСС 16:17
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Крымская модель предсказала половину лун Сатурна — и они вращаются не туда
Naked Science 31 октября в 19:02
Транспорт
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Новости Рязани вчера в 03:48
Шоу-бизнес
Бузова подарила новорожденной дочери Симоньян платье Dolce & Gabbana
Российская телеведущая, певица Ольга Бузова подарила новорожденной дочери журналистки Маргариты Симоньян комбинезон Gucci и платье Dolce & Gabbana.
Культуромания 07:39
Культура
Первый канал ответил на слова Светлакова о цензуре
Представители «Первого канала» заявили, что программа «Прожекторперисхилтон» закрылась в 2012 году из-за контракта ведущего Сергея Светлакова с другим каналом.
Рамблер 31 октября в 05:07
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру 04:24
Армия и оружие
На Украине составили план нанесения ядерного удара по России
Expert.ru вчера в 02:00
Авто
Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей
В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.
МедиаПоток 09:38
Здоровье
Кардиолог оценила опасность аномального тепла в ноябре для здоровья
Метеочувствительность научно не доказана, заявила главный кардиолог Москвы Елена Васильева.
РИА Новости 09:07
Происшествия
В самолете премьер-министра Японии произошло возгорание
Небольшое возгорание произошло в салоне самолета премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщает агентство Kyodo News.
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Политика
Бабченко сообщил, что покинул Украину
RT на русском 06:42
Автоспорт
Квят оштрафован за аварию на последнем круге Гран-при США
Российский пилот команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят был оштрафован за столкновение с соперником на заключительном круге 19-го этапа «Формулы-1» — Гран-при США.
RT на русском 16:13
Политика
Трамп заявил об очень хороших отношениях с Россией и Украиной
Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что у него сложились очень хорошие отношения с Россией и Украиной.
Взгляд.ру 15:37
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Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов
Известия 12:20
Политика
Норвежский политик высказалась за отмену санкций против России
В Норвегии объяснили необходимость отмены санкций против России.
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