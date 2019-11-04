Футбол
Спорт-ЭкспрессБалотелли покинул поле из-за расистских оскорблений
Нападающий «Брешиа» Марио Балотелли в матче 11-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (1:2) подвергся расистским оскорблениям, информирует The Sun. В ответ на выкрики с трибун 29-летний итальянец запустил туда мячом, а затем направился в раздевалку и показал рукой, что не хочет продолжать матч.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 20:33, Вашингтон
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