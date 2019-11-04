Нападающий «Брешиа» Марио Балотелли в матче 11-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (1:2) подвергся расистским оскорблениям, информирует The Sun. В ответ на выкрики с трибун 29-летний итальянец запустил туда мячом, а затем направился в раздевалку и показал рукой, что не хочет продолжать матч.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Здоровье Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.

Фигурное катание Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.

Футбол «Бавария» уволила Ковача с поста главного тренера Нико Ковач уволен с поста главного тренера «Баварии», сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.

Общество Экс-мэр Грозного объяснил грубое обращение с жителями города Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров в прямом эфире в Instagram, отвечая на вопросы корреспондента телеканала «Грозный», объяснил грубое обращение с жителями города.

Кино Названа дата выхода нового мультфильма про Человека-паука Киностудия Sony Pictures выпустит сиквел мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" 8 апреля 2022 года.

Кино Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.

Общество Минтруд намерен упростить порядок назначения и выплат пенсий Министерство труда и социальной защиты России разработало законопроект, который упростит порядок назначения и выплат пенсий, а также позволит сократить количество документов.

Общество Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".

Здоровье Количество «Поездов здоровья» увеличат до четырех в Нижегородской области В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в Нижегородской области увеличат количество «Поездов здоровья» с двух до четырех в 2020 года.

Транспорт В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.

Хоккей Овечкин стал 5-м россиянином, сыгравшим 1100 матчей в НХЛ Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принимает участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз».

Шоу-бизнес Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.

Хоккей «Авангард» прервал победную серию московского «Динамо» в КХЛ Омский "Авангард" одержал победу над московским "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Наука Ученые нашли самое безжизненное место на Земле Ученые рассказали о самом безжизненном месте на Земле.

Музыка Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе» Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".

Шоу-бизнес Василию Лановому стало плохо во время спектакля Зрители постановки «Последние луны» в театре имени Евгения Вахтангова рассказали о плохом самочувствии актера Василия Ланового.

Автоспорт Квят оштрафован за аварию на последнем круге Гран-при США Российский пилот команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят был оштрафован за столкновение с соперником на заключительном круге 19-го этапа «Формулы-1» — Гран-при США.

Культура Скончалась французская певица и актриса Мари Лафоре В Швейцарии в возрасте 80 лет ушла из жизни франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре, сообщает Agence France-Presse.

Шоу-бизнес Адвокат Максима Фадеева переживает за его здоровье Как сообщает РИА ФАН, адвокат добавил также, что Фадеев "тяжело переносит предательство друзей" - например, конфликт с Наргиз Закировой, для которой он многое сделал, но которая позволила себе резкие высказывания о нем. 30 октября Максим Фадеев объявил о том, что его компания MALFA разрывает контракты со всеми артистами, чтобы "реструктуризировать лейбл".

Футбол Краснодар — Ростов 2:2 Футбольный клуб «Краснодар» на домашнем стадионе сыграл вничью с «Ростовом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги.

Экономика «Индекс хачапури» достиг исторического максимума «Индекс хачапури» — грузинский аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума в октябре, сообщается на сайте Международной школы экономики при Тбилисском государственном университете.