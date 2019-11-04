Футбол
Спорт-ЭкспрессБалотелли покинул поле из-за расистских оскорблений
Нападающий «Брешиа» Марио Балотелли в матче 11-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (1:2) подвергся расистским оскорблениям, информирует The Sun. В ответ на выкрики с трибун 29-летний итальянец запустил туда мячом, а затем направился в раздевалку и показал рукой, что не хочет продолжать матч.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 16:21, Вашингтон
Экономика
IPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul
Публичное размещение акций Saudi Aramco пройдет на саудовской бирже Tadawul, говорится в сообщении государственной компании, распространенном в воскресенье.
ТАСС вчера в 02:46
Политика
Жена экс-генпрокурора Украины сложила полномочия в Раде
Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Ирина Луценко подала заявление об уходе с поста депутата, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в аппарате парламента.
Газета.Ru 14:29
Политика
Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России
Ранее, 12 сентября, Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 граждан России и Украины, а также - против 44 юридических лиц, в первую очередь из ДНР и ЛНР.
Российская газета 12:47
Гаджеты
AnTuTu составил рейтинг самых производительных смартфонов
Первое место в рейтинге смартфонов среднего класса занял Honor 9X Pro с процессором Kirin 810. Эксперты отдали ему почти 300 тысяч баллов.
Политическая Экспертиза 15:12
Спорт
Умер 43-летний олимпийский чемпион Дмитрий Василенко
Российский гимнаст, который на играх в Атланте стал золотым медалистом, умер в возрасте 43 лет.
Телеканал 360° 15:36
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности нескольких высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России, МВД и МЧС.
РБК 12:49
Общество
В США ФБР и медцентры расследуют факты хищений биоданных
По данным газеты, расследование касается 180 случаев вероятного хищения интеллектуальной собственности в 71 научной организации, в том числе в самых значительных медцентрах США.
РЕН ТВ 14:51
Политика
Новым спикером Палаты общин британского парламента избран Линдсей Хойл
О новом спикере Хойл, которому в июне исполнилось 62 года, был впервые избран в Палату общин в 1997 году от избирательного округа Чорли в его родном графстве Ланканшир на северо-западе Англии.
ТАСС 15:24
Политика
Киев предложил Таллину вместе бороться против «Северного потока-2»
Как заявлено 4 ноября на правительственном портале Украины, украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу совместно бороться против газопровода "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря.
Российская газета 14:27
Наука
Заядлые курильщики выглядят старше своего возраста
Курильщики, как выяснилось, выглядят гораздо старше своих лет. Об этом сообщает Naked Science.
Вечерний курьер 16:03
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru 13:22
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Шоу-бизнес
Ева Польна сообщила, что состояние ее дочери стабилизировалось
Певица Ева Польна рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось, "она находится под контролем врачей".
Российская газета 15:30
Общество
В Барселоне проходит акция протеста из-за визита короля Испании
В Барселоне начались акции протеста из-за визита в город короля Испании Филиппа VI, сообщает El Pais.
REGNUM 15:50
Космос
Американскую связь на российском сегменте МКС заменят на отечественную
Американские средства связи на российском сегменте Международной космической станции (МКС) с 2020 года будут заменены на оборудование отечественного производства.
REGNUM 31 октября в 20:56
Общество
Врачи назвали укрепляющие иммунитет продукты
Диетологи рассказали россиянам о продуктах, которыми стоит питаться осенью для поддержания иммунитета.
Gazeta.SPb 02 ноября в 23:16
Общество
Зеленский: заказчики убийства Гандзюк будут наказаны
Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину гибели советницы мэра Херсона и активистки Екатерины Гандзюк пообещал на своей странице в Фейсбук не прекращать поиски заказчиков ее убийства.
Московский Комсомолец 16:20
Шоу-бизнес
Муж Лолиты рассказал о причинах развода с певицей
Супруг российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов сообщил изданию Starhit причины своего развода.
Аргументы и Факты 07:22
Политика
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.
РИА Новости 14:42
Технологии
«Microsoft» представляет обновленный логотип браузера Edge
Компания «Microsoft» обновляет логотип своего нового браузера Edge, основывающегося на движке Chromium.
ГЛАС.RU вчера в 02:05
Общество
Русская предпринимательница вошла в число самых богатых в Финляндии
Переехавшая из России в Финляндию 30 лет назад предпринимательница Марина Северина заняла пятое место в списке самых богатых людей Финляндии, сообщает телекомпания Yle со ссылкой на данные налоговых органов страны.
Московский Комсомолец 11:08
Футбол
Остановить быка: «Зенит» сыграет с «Лейпцигом» в группе Лиги чемпионов
Во вторник петербургский "Зенит" дома сыграет против немецкого "Лейпцига" в матче четвертого тура футбольной Лиги чемпионов.
РИА Новости 16:05
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, достигнет 86%.
РБК 13:34
Авто
Skoda показала новую Octavia на официальном видео
Компания Skoda опубликовала тизер, в котором частично рассекречивает новое поколение Octavia.
Российская газета 10:20
Наука
В Мексиканском заливе обнаружили зубы акулы, жившей 2,5 млн лет назад
Подводные исследователи обнаружили 15 окаменелостей зубов акул, а также позвонки животных и кости человека.
RuNews24.ru 01:46
Экономика
Сколько стоит сходить в магазин в Сыктывкаре: подборка цен на продукты
Корреспонденты РrоГорода сходили в магазин одного из популярных среди горожан "сетевиков" и купил самые необходимые съестные припасы.
Pro Город Сыктывкар вчера в 04:40
Политика
Путин назначил нового атамана Всероссийского казачьего общества
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Николая Долуды атаманом Всероссийского казачьего общества.
RT на русском 14:07
Происшествия
В Греции задержали грузовик с 41 нелегальным мигрантом
RT на русском 12:21