Футбол
Спорт-ЭкспрессБалотелли покинул поле из-за расистских оскорблений
Нападающий «Брешиа» Марио Балотелли в матче 11-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (1:2) подвергся расистским оскорблениям, информирует The Sun. В ответ на выкрики с трибун 29-летний итальянец запустил туда мячом, а затем направился в раздевалку и показал рукой, что не хочет продолжать матч.
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Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Армия и оружие
Охлажденная война: Горбачев оценил взаимоотношения РФ и Запада
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев в интервью, приуроченному к 30-летию падения Берлинской стены, охарактеризовал нынешние отношения России и стран Запада.
Политика
США начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату
Соединенные Штаты сделали официальное заявление о выходе из Парижского соглашения по климату.
Шоу-бизнес
Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах
В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.
Армия и оружие
Россия и Турция завершили в Сирии первое совместное патрулирование
На севере Сирии Турция и Россия завершили первое совместное патрулирование в районе проведения турецкими войсками операции "Источник мира".
Происшествия
Появилось видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет России опубликовал видео, на котором мужчина заходит в детский сад в Нарьян-Маре, поднимается по лестнице и заходит в комнату, где обвиняемый совершил убийство шестилетнего ребенка.
Музыка
Королева сцены: Киркоров встретил Лару Фабиан на ковровой дорожке
Не смог пропустить столь громкое событие Филипп Киркоров. На ковровой дорожке он встретил легендарную певицу из Канады — Лару Фабиан.
Общество
Температурный рекорд по теплу побит в Москве 5 ноября
Пятое ноября в Москве стало самым теплым днем за всю историю метеонаблюдений, температура достигла показателя 10,6 градусов тепла в полдень.
Культура
Музей ивановского ситца и музей Москвы заключают соглашение о сотрудничестве
7 ноября музей ивановского ситца и музей Москвы попишут соглашение о сотрудничестве.
Политика
Умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын
Скончался генерал-полковник и ведущий регулярных пресс-конференций грузино-осетинского конфликта 2008 года Анатолий Ноговицын.
Происшествия
Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ
Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.
Происшествия
Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали
В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.
Здоровье
Минздрав назвал виды рака с самой высокой одногодичной смертностью
Видами рака с самой высокой одногодичной смертность специалисты Минздрава назвали рак пищевода, легких и желудка.
Футбол
Игрок «Эвертона» Гомеш получил тяжелую травму в матче АПЛ
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.
Происшествия
Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота
Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.
Общество
Диетолог назвала самые вредные сладости
Футбол
«Динамо» Загреб — «Шахтер». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Лиги чемпионов 6 ноября 2019 года
«Шахтер» У «Шахтера» в последнее время был сложный период — в трех матчах подряд «горняки» не могли победить.
Гаджеты
Apple отключит от интернета старые iPhone
Владельцев старых моделей iPhone и iPad предупреждают, что если они не обновят программное обеспечение, то у них могут возникнуть проблемы с доступом к iCloud, App Store, браузеру и почте.
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
Шоу-бизнес
Жена Джигана Оксана Самойлова подтвердила четвертую беременность
За час публикация набрала более 800 тысяч лайков. Напомним, Оксана Самойлова и Джиган воспитывают трех дочек – Ариелу, Лею и Майю.
Авто
Toyota представила новый кроссовер Raize
Кроссовер построен на архитектуре DNGA, который используется как в моделях Daihatsu, так и Toyota.
Энергетика
Источник назвал дату церемонии пуска газа в Китай по «Силе Сибири»
Торжественная церемония пуска газа из России в Китай по газопроводу «Сила Сибири» состоится 2 декабря.
Общество
Москва имеет лучший индекс качества городской среды в России
Москва занимает лучшие позиции по индексу качества городской среды среди других городов России, набрав 276 баллов, свидетельствуют материалы на официальном сайте проекта.
Кино
Фильм «Джокер» выдвинут сразу на 16 «Оскаров»
Экономика
Дарвинизм и людоедство: бюджет переполнен, а денег на повышение пенсий, пособий и зарплат нет
"Власти и олигархи купаются в сверхдоходах, бюджет захлебывается от нефтедолларов, триллионы рублей вывозятся из страны в офшоры, а на развитие экономики, инвестиции в человеческий капитал, повышение пенсий, пособий и зарплат бюджетникам денег, как всегда, нет", - цитирует эксперта ИА "Реалист".
Экономика
Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС
Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.