Нападающий «Брешии» Марио Балотелли угодил в аварию, когда возвращался с новогодней вечеринки в одном из ночных клубов.

Балотелли попал в ДТП, возвращаясь с празднования Нового года

Происшествия В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.

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