Происшествия

Матч ТВМатч ТВБалотелли попал в ДТП, возвращаясь с празднования Нового года

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли угодил в аварию, когда возвращался с новогодней вечеринки в одном из ночных клубов.
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Балотелли попал в ДТП, возвращаясь с празднования Нового года

Матч ТВвчера в 12:12

Балотелли попал в аварию, возвращаясь с новогодней вечеринки

Sport24.ruвчера в 11:33

Балотелли попал в аварию

Евро-футбол.рувчера в 11:46

Балотелли попал в аварию после празднования Нового года

Спорт-Экспрессвчера в 23:15

Марио Балотелли угодил в серьезное ДТП после новогодней вечеринки

РЕН ТВвчера в 12:53

Футболист Балотелли на Fiat врезался в пекарню в Италии

Известиявчера в 15:23

Скандальный футболист Марио Балотелли попал в ДТП, возвращаясь с новогодней вечеринки

Life.ruвчера в 17:45
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Происшествия

В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь

Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
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В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
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Как сообщили на встрече, в состав ЦКП «СКИФ» войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 м), а 16 будут размещаться на пучках из поворотных магнитов.
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Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров.
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Microsoft готовит игру с фотореалистичной графикой нового поколения

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Большунов опередил Устюгова в гонке преследования на «Тур де Ски»

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Стало известно об одном погибшем на пожаре в Астрахани

Один человек погиб в результате крупного пожара в многоквартирном доме в Астрахани.
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В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»

Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
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Начальник Генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета

В результате аварийной посадки вертолета в Тайване погибли восемь человек, среди них — начальник Генерального штаба страны Шэнь Имин, пишет газета China Daily.
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Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении к украинскому народу несколько фраз произнес на крымско-татарском, причисляя крымчан к украинцам.
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В МВД назвали самые популярные среди карманников места для краж

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Балтийский флот получит модернизированные вертолеты Ка-27М

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Пассажиру рухнувшего под Алма-Атой самолета дали медаль за отвагу

Медалью за отвагу при чрезвычайной ситуации наградили пассажира рухнувшего под Алма-Атой самолета Темирлана Кадауова.
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Марио Балотелли
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Итальянский футболист, нападающий клуба «Брешиа» и сборной Италии, в составе которой становился серебряным призёром чемпионата Европы 2012 года. Ранее выступал за итальянские «Лумеццане», «Интернационале» и «Милан», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», а также французские клубы «Ницца» и «Олимпик Марсель».
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Fiat Nuova 500
Автомобиль
Автомобиль, производившийся компанией Fiat с 1957 по 1975. Конструктор автомобиля - :en:Dante Giacosa. Представленный публике под названием Nuova 500 в июле 1957 года, автомобиль был назван в честь популярной довоенной модели Fiat 500 Topolino, и позиционировался как дешевая и практичная машина для города. При длине всего 3 метра, будучи оснащенным маленьким двухцилиндровым двигателем объемом 479 cc с воздушным охлаждением, Фиат 500 заново определил понятие «маленький автомобиль» и считается одним из первых в классе City car.
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