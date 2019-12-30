Происшествия

Матч ТВМатч ТВБалотелли попал в ДТП, возвращаясь с празднования Нового года

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли угодил в аварию, когда возвращался с новогодней вечеринки в одном из ночных клубов.
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Балотелли попал в аварию, возвращаясь с новогодней вечеринки

Sport24.ru11:33

Балотелли попал в ДТП, возвращаясь с празднования Нового года

Матч ТВ12:12

Балотелли попал в аварию

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Марио Балотелли угодил в серьезное ДТП после новогодней вечеринки

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Скандальный футболист Марио Балотелли попал в ДТП, возвращаясь с новогодней вечеринки

Life.ru17:45
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Марио Балотелли
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