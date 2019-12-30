Нападающий «Брешии» Марио Балотелли угодил в аварию, когда возвращался с новогодней вечеринки в одном из ночных клубов.

Балотелли попал в ДТП, возвращаясь с празднования Нового года

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