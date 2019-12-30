За рулем находился друг игрока, они ехали с празднования Нового года в ночном клубе. Ни Балотелли, ни его приятель не пострадали, а колеса автомобиля прогнулись из-за сломанной передней оси.

Балотелли попал в аварию после празднования Нового года

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