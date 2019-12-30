Происшествия
Спорт-ЭкспрессБалотелли попал в аварию после празднования Нового года
За рулем находился друг игрока, они ехали с празднования Нового года в ночном клубе. Ни Балотелли, ни его приятель не пострадали, а колеса автомобиля прогнулись из-за сломанной передней оси.
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Общество
Москвич выиграл 1 млрд рублей в новогодней лотерее
Политика
Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
Политика
Генпрокуратура Украины прекратила существование
Генпрокуратура Украины прекратила свое существование. Об этом сообщают РИА "Новости".
Общество
В Киеве националисты отметили день рождения Бандеры факельным шествием
Идут националисты с детьми на плечах и факелами в руках. В этом году со дня рождения Степана Бандеры — 111 лет.
Общество
«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»
Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Происшествия
ИГ взяла ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Магасе.
Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Политика
Новым временно поверенным в делах США на Украине стала Кристина Квит
«Наша заместитель главы миссии США на Украине Кристина Квин теперь стала временным поверенным в делах США», — говорится в сообщении посольства США на официальной странице американского дипломатичексого представительства в социальной сети Facebook.
Политика
Названа особенность новогоднего обращения Путина
Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Общество
Роспотребнадзор изъял из оборота более 800 тыс. единиц аналогов снюса
Роспотребнадзор провел около 28 тыс. проверок по продажам некурительной никотиносодержащей продукции и выявил 900 тыс. единиц запрещенных аналогов снюса.
Футбол
Источник: Фернандо вернётся в «Спартак», китайский клуб отказался от выкупа игрока
Гаджеты
Radeon RX 5900 XT не оставит GeForce RTX 2080 Ti никаких шансов
Модели RX 5700 и RX 5700 XT были представлены в начале лета, RX 5500 XT вышла буквально пару недель назад, а RX 5600 XT ожидается в январе.
Происшествия
В Якутии после смерти школьника в новогоднюю ночь проведут проверку
Устанавливаются обстоятельства и причины смерти школьника. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.
Происшествия
Начальник генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета
Начальник генерального штаба Тайваня Шэнь Имин погиб после аварийной посадки вертолета оборонного ведомства, сообщает газета China Daily.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД, касающиеся проверок на дорогах
В России вступили в силу поправки в ПДД, которые корректируют перечень документов, предъявляемых для проверки сотрудникам ГИБДД.
Политика
Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского
Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал обращение к крымским татарам в новогодней речи Владимира Зеленского комичной ситуацией и призвал украинские власти повзрослеть, признав выбор крымчан жить в составе России.
Общество
В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»
Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
Общество
На востоке Австралии проводится масштабная эвакуация из-за пожаров
Как сообщил телеканал 9News, в Австралии объявлена масштабная эвакуация. Это происходит из-за пожаров, бушующих в стране.
Энергетика
Цены на нефть незначительно снижаются во вторник утром
Нефтяные котировки незначительно снижаются на мировом товарно-сырьевом рынке в начале торговой сессии в последний день уходящего года.
Гаджеты
Конкурент MIUI скопировал самую плохую особенность этой оболочки
После выхода ColorOS 7 оболочку назвали достойным конкурентом MIUI и EMUI, однако недавно ColorOS лишилась главного преимущества.
Здоровье
Врач рассказал о необходимых зимой витаминах
По словам эксперта, наилучшее воздействие на организм оказывает совместный приём сразу всех необходимых человеку витаминов и минеральных веществ.
Политика
Курц объявил о создании правительства Австрии в коалиции с «Зелеными»
Консервативная Австрийская народная партия (АНП) сформирует коалиционное правительство Австрии в партнерстве с партией "Зеленые".
Происшествия
В Волгоградской области машина сбила семью с ребенком
В Волгоградской области Volkswagen Polo сбил на дороге ребенка 2007 года и его родителей, взрослые погибли, сообщили в региональном управлении МВД.
Хоккей
Шайба Радулова помогла «Далласу» одержать победу над «Нэшвиллом»
Хоккеисты "Даллас Старз" одержали волевую победу над "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошел на открытом воздухе в рамках "Зимней классики".
Экономика
Миллиардер указал на нищету российских пенсионеров
Российский и азербайджанский бизнесмен, президент и владелец группы компаний Crocus Group Араз Агаларов заявил, что россияне получают низкие пенсии и зарплаты.
Политика
Почти 200 тысяч жителей Донбасса получили гражданство РФ в 2019 году
Более 196 тысяч жителей Донбасса получили российское гражданство в упрощённом порядке в 2019 году.