Происшествия

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессБалотелли попал в аварию после празднования Нового года

За рулем находился друг игрока, они ехали с празднования Нового года в ночном клубе. Ни Балотелли, ни его приятель не пострадали, а колеса автомобиля прогнулись из-за сломанной передней оси.
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Балотелли попал в ДТП, возвращаясь с празднования Нового года

Матч ТВвчера в 12:12

Балотелли попал в аварию, возвращаясь с новогодней вечеринки

Sport24.ruвчера в 11:33

Балотелли попал в аварию

Евро-футбол.рувчера в 11:46

Балотелли попал в аварию после празднования Нового года

Спорт-Экспрессвчера в 23:15

Марио Балотелли угодил в серьезное ДТП после новогодней вечеринки

РЕН ТВвчера в 12:53

Футболист Балотелли на Fiat врезался в пекарню в Италии

Известиявчера в 15:23

Скандальный футболист Марио Балотелли попал в ДТП, возвращаясь с новогодней вечеринки

Life.ruвчера в 17:45
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Общество

Москвич выиграл 1 млрд рублей в новогодней лотерее

Коммерсантъ вчера в 09:59
Политика

Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
РИА Новости вчера в 22:45
Политика

Генпрокуратура Украины прекратила существование

Генпрокуратура Украины прекратила свое существование. Об этом сообщают РИА "Новости".
РЕН ТВ 02:47
Общество

В Киеве националисты отметили день рождения Бандеры факельным шествием

Идут националисты с детьми на плечах и факелами в руках. В этом году со дня рождения Степана Бандеры — 111 лет.
Вести.Ru вчера в 14:10
Общество

«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»

Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Коммерсантъ вчера в 22:33
Происшествия

ИГ взяла ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Магасе.
РБК 03:09
Музыка

Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

Газета.Ru вчера в 16:14
Политика

Новым временно поверенным в делах США на Украине стала Кристина Квит

«Наша заместитель главы миссии США на Украине Кристина Квин теперь стала временным поверенным в делах США», — говорится в сообщении посольства США на официальной странице американского дипломатичексого представительства в социальной сети Facebook.
REGNUM 03:17
Политика

Названа особенность новогоднего обращения Путина

Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Lenta.ru вчера в 21:49
Общество

Роспотребнадзор изъял из оборота более 800 тыс. единиц аналогов снюса

Роспотребнадзор провел около 28 тыс. проверок по продажам некурительной никотиносодержащей продукции и выявил 900 тыс. единиц запрещенных аналогов снюса.
РБК 01:28
Футбол

Источник: Фернандо вернётся в «Спартак», китайский клуб отказался от выкупа игрока

RT на русском 01:52
Гаджеты

Radeon RX 5900 XT не оставит GeForce RTX 2080 Ti никаких шансов

Модели RX 5700 и RX 5700 XT были представлены в начале лета, RX 5500 XT вышла буквально пару недель назад, а RX 5600 XT ожидается в январе.
iXBT.com вчера в 08:31
Происшествия

В Якутии после смерти школьника в новогоднюю ночь проведут проверку

Устанавливаются обстоятельства и причины смерти школьника. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.
РИА Новости 02:05
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери

Вести.Ru 02:54
Происшествия

Начальник генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета

Начальник генерального штаба Тайваня Шэнь Имин погиб после аварийной посадки вертолета оборонного ведомства, сообщает газета China Daily.
РИА Новости 01:36
Общество

Принц Уильям учредил премию за решение вопросов по экологии

iReactor 02:23
Происшествия

При столкновении двух автобусов в Подмосковье пострадали шесть человек

BFM.ru 03:10
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД, касающиеся проверок на дорогах

В России вступили в силу поправки в ПДД, которые корректируют перечень документов, предъявляемых для проверки сотрудникам ГИБДД.
РИА Новости 03:00
Политика

Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал обращение к крымским татарам в новогодней речи Владимира Зеленского комичной ситуацией и призвал украинские власти повзрослеть, признав выбор крымчан жить в составе России.
РИА Новости 02:47
Общество

В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»

Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
REGNUM 00:50
Общество

На востоке Австралии проводится масштабная эвакуация из-за пожаров

Как сообщил телеканал 9News, в Австралии объявлена масштабная эвакуация. Это происходит из-за пожаров, бушующих в стране.
Ореанда-Новости 01:25
Энергетика

Цены на нефть незначительно снижаются во вторник утром

Нефтяные котировки незначительно снижаются на мировом товарно-сырьевом рынке в начале торговой сессии в последний день уходящего года.
Московский Комсомолец 30.12.19 в 21:48
Гаджеты

Конкурент MIUI скопировал самую плохую особенность этой оболочки

После выхода ColorOS 7 оболочку назвали достойным конкурентом MIUI и EMUI, однако недавно ColorOS лишилась главного преимущества.
iXBT.com 01:38
Здоровье

Врач рассказал о необходимых зимой витаминах

По словам эксперта, наилучшее воздействие на организм оказывает совместный приём сразу всех необходимых человеку витаминов и минеральных веществ.
RT на русском 00:00
Спорт

Большунов опередил Устюгова в гонке преследования на «Тур де Ски»

РБК вчера в 08:53
Политика

Курц объявил о создании правительства Австрии в коалиции с «Зелеными»

Консервативная Австрийская народная партия (АНП) сформирует коалиционное правительство Австрии в партнерстве с партией "Зеленые".
ТАСС вчера в 15:29
Происшествия

В Волгоградской области машина сбила семью с ребенком

В Волгоградской области Volkswagen Polo сбил на дороге ребенка 2007 года и его родителей, взрослые погибли, сообщили в региональном управлении МВД.
Интерфакс вчера в 12:08
Хоккей

Шайба Радулова помогла «Далласу» одержать победу над «Нэшвиллом»

Хоккеисты "Даллас Старз" одержали волевую победу над "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошел на открытом воздухе в рамках "Зимней классики".
РИА Новости вчера в 17:09
Экономика

Миллиардер указал на нищету российских пенсионеров

Российский и азербайджанский бизнесмен, президент и владелец группы компаний Crocus Group Араз Агаларов заявил, что россияне получают низкие пенсии и зарплаты.
News.ru вчера в 23:39
Политика

Почти 200 тысяч жителей Донбасса получили гражданство РФ в 2019 году

Более 196 тысяч жителей Донбасса получили российское гражданство в упрощённом порядке в 2019 году.
News.ru вчера в 04:28
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Марио Балотелли
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий клуба «Брешиа» и сборной Италии, в составе которой становился серебряным призёром чемпионата Европы 2012 года. Ранее выступал за итальянские «Лумеццане», «Интернационале» и «Милан», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», а также французские клубы «Ницца» и «Олимпик Марсель».
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Fiat Nuova 500
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Автомобиль, производившийся компанией Fiat с 1957 по 1975. Конструктор автомобиля - :en:Dante Giacosa. Представленный публике под названием Nuova 500 в июле 1957 года, автомобиль был назван в честь популярной довоенной модели Fiat 500 Topolino, и позиционировался как дешевая и практичная машина для города. При длине всего 3 метра, будучи оснащенным маленьким двухцилиндровым двигателем объемом 479 cc с воздушным охлаждением, Фиат 500 заново определил понятие «маленький автомобиль» и считается одним из первых в классе City car.
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