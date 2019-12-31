Происшествия

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессБалотелли попал в аварию после празднования Нового года

За рулем находился друг игрока, они ехали с празднования Нового года в ночном клубе. Ни Балотелли, ни его приятель не пострадали, а колеса автомобиля прогнулись из-за сломанной передней оси.
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Балотелли попал в аварию, возвращаясь с новогодней вечеринки

Sport24.ruвчера в 11:33

Балотелли попал в ДТП, возвращаясь с празднования Нового года

Матч ТВвчера в 12:12

Балотелли попал в аварию

Евро-футбол.рувчера в 11:46

Балотелли попал в аварию после празднования Нового года

Спорт-Экспрессвчера в 23:15

Марио Балотелли угодил в серьезное ДТП после новогодней вечеринки

РЕН ТВвчера в 12:53

Футболист Балотелли на Fiat врезался в пекарню в Италии

Известиявчера в 15:23

Скандальный футболист Марио Балотелли попал в ДТП, возвращаясь с новогодней вечеринки

Life.ruвчера в 17:45
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Общество

Больной раком хирург Андрей Павленко опубликовал прощальное письмо

Санкт-Петербургские ведомости вчера в 19:29
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
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Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока», а не через Румынию.
Политическая Экспертиза вчера в 02:38
Единоборства

Российский боец нокаутировал американца и заработал 1 млн долларов

Российский боец MMA Али Исаев отправил в нокаут американского соперника Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).
Взгляд.ру вчера в 06:34
Политика

Трамп сетует на то, что Германия и Франция не выделяют деньги Украине

По словам Трампа, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон «являются отличными людьми», но «почему эти люди не выделяют деньги Украине», - сетует глава Белого дома.
Военное обозрение вчера в 23:23
Происшествия

СМИ сообщили о десяти погибших в инцидентах в новогоднюю ночь в США

По меньшей мере десять человек погибли из-за стрельбы в новогоднюю ночь в разных городах США, сообщает газета USA Today.
РБК вчера в 19:38
Здоровье

Инсультов и инфарктов в Новый год становится больше

Бессонные ночи в сочетании с алкогольными возлияниями могут привести к инфарктам и инсультам.
Телеканал 360° вчера в 11:28
Общество

Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру вчера в 10:40
Общество

Нарколог рассказал о смертельно опасном способе борьбы с похмельем

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.
РИА Новости вчера в 17:00
Футбол

«Арсенал» обыграл на своем поле «Манчестер Юнайтед»

Российская газета вчера в 18:22
Общество

«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»

Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Коммерсантъ вчера в 22:33
Политика

Названа особенность новогоднего обращения Путина

Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Lenta.ru вчера в 21:49
Происшествия

Машина сбила семью с ребенком под Волгоградом

Известия вчера в 12:57
Происшествия

В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину

Догнав автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, мужчина открыл стекло и несколько раз выстрелил по машине, сообщает управление МВД по Саратовской области.
Вести.Ru вчера в 10:59
Общество

Название Голландия официально перестало существовать

Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Известия вчера в 17:54
Общество

Как изменится дачная жизнь волгоградцев в 2020 году

Если у волгоградцев не узаконена постройка на участке, то можно это сделать в упрощенном порядке в 2020 году.
Волгоградская правда вчера в 22:47
Авто

Genesis показал первые изображения кроссовера Genesis GV80

Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
Автоновости дня вчера в 14:51
Происшествия

Россиянин пошел помогать другу и пропал

Спасатели в Магаданской области провели поиск местного жителя, который ушел помогать другу и не вернулся.
Lenta.ru вчера в 23:28
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
Известия 31.12.19 в 14:48
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3-й бомбардир Лиги 1 нападающий «Лилля» Осимхен мог перейти в «Спартак»

Одно из главных открытий нынешнего сезона французской Лиги 1 нигерийский нападающий «Лилля» Виктор Осимхен признался, что мог перейти в московский «Спартак».
Чемпионат вчера в 23:23
Кино

Netflix опубликовала рейтинг лучших фильмов 2019 года

Актуальные Новости 31.12.19 в 08:24
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru вчера в 11:21
Шоу-бизнес

Лоза отреагировал на критику выступлений Пугачевой

URA.Ru 31.12.19 в 19:28
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В Астрахани произошел пожар в жилом доме

РБК вчера в 23:23
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В Эстонии напомнили о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
РИА Новости вчера в 22:45
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МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

МЧС разработало законопроект, который обяжет граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций (ЧС) при соответствующем решении властей.
Коммерсантъ вчера в 21:35
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Новые рендеры iPhone SE 2 опубликованы в сети

МедиаПоток 30.12.19 в 09:35
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Отмечается, что «Челси» сосредоточился на переходе Федора Чалова. Лондонцы предложили за его переход 20 млн фунтов.
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Пользователи Сети высмеяли Порошенко за новогоднее обращение

Пользователи соцсетей высмеяли новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, которое показали по двум телеканалам перед роликом с поздравлениями от действующего главы государства Владимира Зеленского.
РИА Новости вчера в 08:21
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Названы преимущества резкого отказа от алкоголя

Как сообщает ToDay News Ufa, для начала медики пояснили, что человека нельзя считать зависимым от алкоголя, если он легко обходится без него два дня в неделю.
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Марио Балотелли
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Итальянский футболист, нападающий клуба «Брешиа» и сборной Италии, в составе которой становился серебряным призёром чемпионата Европы 2012 года. Ранее выступал за итальянские «Лумеццане», «Интернационале» и «Милан», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», а также французские клубы «Ницца» и «Олимпик Марсель».
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Fiat Nuova 500
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Автомобиль, производившийся компанией Fiat с 1957 по 1975. Конструктор автомобиля - :en:Dante Giacosa. Представленный публике под названием Nuova 500 в июле 1957 года, автомобиль был назван в честь популярной довоенной модели Fiat 500 Topolino, и позиционировался как дешевая и практичная машина для города. При длине всего 3 метра, будучи оснащенным маленьким двухцилиндровым двигателем объемом 479 cc с воздушным охлаждением, Фиат 500 заново определил понятие «маленький автомобиль» и считается одним из первых в классе City car.
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