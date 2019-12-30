Происшествия

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессБалотелли попал в аварию после празднования Нового года

За рулем находился друг игрока, они ехали с празднования Нового года в ночном клубе. Ни Балотелли, ни его приятель не пострадали, а колеса автомобиля прогнулись из-за сломанной передней оси.
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Балотелли попал в аварию, возвращаясь с новогодней вечеринки

Sport24.ruвчера в 11:33

Балотелли попал в ДТП, возвращаясь с празднования Нового года

Матч ТВвчера в 12:12

Балотелли попал в аварию

Евро-футбол.рувчера в 11:46

Балотелли попал в аварию после празднования Нового года

Спорт-Экспрессвчера в 23:15

Марио Балотелли угодил в серьезное ДТП после новогодней вечеринки

РЕН ТВвчера в 12:53

Футболист Балотелли на Fiat врезался в пекарню в Италии

Известиявчера в 15:23

Скандальный футболист Марио Балотелли попал в ДТП, возвращаясь с новогодней вечеринки

Life.ruвчера в 17:45
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Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Происшествия

В результате наводнения в Индонезии погиб 21 человек

Агентство добавило, что более 30 тыс. человек было эвакуировано из зоны бедствия. В некоторых районах столицы отключено электричество.
Коммерсантъ 02:56
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые корректируют список документов, предъявляемых сотрудникам ГИБДД.
РИА Новости 03:00
Происшествия

В Пензе работника центра занятости обвинили в убийстве коллеги

По версии следствия, вечером 27 декабря 2019 года в центре занятости населения Пензы между двумя работниками возник конфликт, который перерос в драку, в ходе которой 36-летний мужчина избил 56-летнего коллегу так, что тот захлебывался кровью.
РИА Новости 05:45
Здоровье

В новогодние праздники медучреждения Казани изменят график работы

С 1 по 8 января медицинские учреждения Казани перейдут на особый режим работы – жители смогут получить помощь в травмпунктах, стоматологических кабинетах, стационарах и родильных домах.
Мэрия г. Казани 30.12.19 в 04:58
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru вчера в 11:21
Политика

Генпрокуратура Украины прекратила свое существование

Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование и стала Офисом генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 05:51
Армия и оружие

США пытались помешать военно-морским учениям России, Ирана и Китая

Контр-адмирал рассказал, что в ходе совместных военно-морских учений России, Ирана и Китай американцы и их сателлиты провели экстренное совещание с целью помешать проведению совместных военно-морских учений трех стран.
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Общество

Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру вчера в 10:40
Политика

Особое мнение: Александр Баунов

Александр Баунов, главный редактор сайта "Carnegie.ru" был сегодня в "Особом мнении".
Эхо Москвы вчера в 15:15
Происшествия

В Казахстане наградили пассажира рухнувшего под Алма-Атой самолета

Интерфакс 01:50
Спорт

Клебо отреагировал на приглашение Большунова

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал приглашение россиянина Александра Большунова отпраздновать его день рождения тортом и домашней водкой.
RT на русском 06:07
Происшествия

Хлопок газа в многоэтажке в Твери попал на видео

РИА Новости 06:47
Хоккей

Швейцария — Россия 1:2 (2-й период)

Молодежная хоккейная сборная России (игроки не старше 20 лет) сыграет с командой Швейцарии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею.
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Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

Газета.Ru вчера в 16:14
Общество

После удаления желудка у Андрея Павленко не осталось шансов на спасение

Вести.Ru 06:08
Происшествия

В Красноярске проверят сообщение о прыжке парашютистов с балкона

Полицейские проводят проверку после сообщения в СМИ о прыжке парашютистов с балкона 24 этажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю.
РИА Новости 06:07
Общество

В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек

Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
РИА Новости 04:39
Общество

Традиционное шествие в честь Бандеры завершилось в Киеве

Российская газета вчера в 13:17
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Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим

Умеров назвал речь президента на крымско-татарском языке комической ситуацией, а также отметил, что таким образом Зеленский причислил крымских татар к украинцам.
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Трамп сетует на то, что Германия и Франция не выделяют деньги Украине

По словам Трампа, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон «являются отличными людьми», но «почему эти люди не выделяют деньги Украине», - сетует глава Белого дома.
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Политика

В Киеве назвали лучший вариант «плана Маршалла для Украины»

Прямые инвестиции из других стран стали бы лучшим вариантом «плана Маршалла для Украины», заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
RT на русском 05:58
Космос

Придуман звездный двигатель для перемещения Солнечной системы

Исследователи из Университета штата Иллинойс в США представили звездный двигатель, способный переместить Солнечную систему.
Sibnet Новости 30.12.19 в 10:14
Энергетика

В «Нафтогазе» назвали объемы транзита российского газа в 2020 году

Глава украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выразил надежду, что в 2020 году российского газа через украинскую газотранспортную систему будет прокачано больше, чем предусмотрено новым транзитным контрактом.
REGNUM 31.12.19 в 11:48
Экономика

Инфляция в России в 2019 году составила 3%

Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.
ТАСС 31.12.19 в 06:23
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Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало пять сценариев развития ситуации в Донбассе в 2020 году. Первый сценарий — «инерционный».
Lenta.ru вчера в 15:28
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Президент UFC: «Многие верят, что Фергюсон побьет Хабиба»

FightTime.ru 02:53
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В селе Заливино Омской области 17-летний подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь.
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Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.
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Марио Балотелли
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Итальянский футболист, нападающий клуба «Брешиа» и сборной Италии, в составе которой становился серебряным призёром чемпионата Европы 2012 года. Ранее выступал за итальянские «Лумеццане», «Интернационале» и «Милан», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», а также французские клубы «Ницца» и «Олимпик Марсель».
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Fiat Nuova 500
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Автомобиль, производившийся компанией Fiat с 1957 по 1975. Конструктор автомобиля - :en:Dante Giacosa. Представленный публике под названием Nuova 500 в июле 1957 года, автомобиль был назван в честь популярной довоенной модели Fiat 500 Topolino, и позиционировался как дешевая и практичная машина для города. При длине всего 3 метра, будучи оснащенным маленьким двухцилиндровым двигателем объемом 479 cc с воздушным охлаждением, Фиат 500 заново определил понятие «маленький автомобиль» и считается одним из первых в классе City car.
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