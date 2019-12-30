Происшествия

Sport24.ruSport24.ruБалотелли попал в аварию, возвращаясь с новогодней вечеринки

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли попал в автомобильную аварию, возвращаясь с новогодней вечеринки в одном из ночных клубов Брешии. Об этом сообщает Corriere della Sera.
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Балотелли попал в аварию, возвращаясь с новогодней вечеринки

Sport24.ru11:33

Балотелли попал в ДТП, возвращаясь с празднования Нового года

Матч ТВ12:12

Балотелли попал в аварию

Евро-футбол.ру11:46

Марио Балотелли угодил в серьезное ДТП после новогодней вечеринки

РЕН ТВ12:53
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:41, Ашберн
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Помпео отложил визиты на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке

Государственный секретарь США Майк Помпео отложил визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за нападения на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.
RT на русском 13:19
Происшествия

Глава Ингушетии обвинил силовиков в недостаточных мерах безопасности на Новый год

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов раскритиковал силовиков за недостаточные меры безопасности в связи с нападением на пост ДПС в Магасе.
Интерфакс 10:48
Политика

Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России

Нефтяная компания Exxon Mobil добилась в американском суде отмены штрафа в два миллиона долларов за нарушение санкций, введенных Вашингтоном против Москвы.
РИА Новости вчера в 22:18
Автоспорт

Роберт Кубица объявлен резервным пилотом Alfa Romeo

Экс-пилот Williams Роберт Кубица проведёт сезон-2020 в качестве резервного гонщика команды Alfa Romeo.
Autosport.com.ru 07:12
Хоккей

Тренер сборной России назвал голкипера на матч со Швейцарией

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов назвал голкипера, который будет защищать ворота в матче четвертьфинала молодежного чемпионата мира, передает Sport24.
Газета.Ru 13:36
Происшествия

В Свердловской области полицейский застрелил напавшего на него мужчину

В Свердловской области сотрудник правоохранительных органов застрелил напавшего на него с монтировкой мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.
REGNUM 13:07
Общество

В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры

РБК 13:04
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости 30.12.19 в 21:54
Общество

Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей

Российская газета 08:45
Политика

Путин присвоил звание генерала главе ФССП

Президент России Владимир Путин присвоил первое звание генерала в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) ее главе Дмитрию Аристову.
Lenta.ru 12:34
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru 11:21
Общество

В России изменились правила обращения с животными

В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
РИА Новости 10:06
Энергетика

Болгария начала получать газ из «Турецкого потока»

C 1 января Болгария начала получать российский газ из газопровода «Турецкий поток».
Lenta.ru 02:24
Шоу-бизнес

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
РИА Новости 12:09
Происшествия

Неизвестные изрезали ножом мужчину в автобусе в Москве

Мужчину госпитализировали с ножевыми ранениями после конфликта с двумя неизвестным в автобусе, который двигался в сторону поселка Коммунарка в Москве, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы столичного главка МВД РФ.
РИАМО вчера в 10:11
Футбол

«Уотфорд» одолел «Вулверхэмптон» в АПЛ

"Уотфорд" одолел "Вулверхэмптон" в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Уотфорда".
Газета.Ru 12:10
Общество

На Украине минимальная зарплата повышается до $200

Минимальная зарплата на Украине с 1 января повышается на 11%, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:50
Культура

Соседов: Пугачева еле стоит на сцене

Пугачева, прошу прощения, еле дышит, когда стоит на сцене.
Pravda.Ru 30.12.19 в 00:50
Футбол

Моуринью подсмотрел записи в блокноте тренера соперника и был наказан

Lenta.ru 13:11
Происшествия

В Волгоградской области иномарка насмерть сбила семью с ребенком

РБК 13:15
Экономика

Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года

Вложения в облигации Покупка российских долларовых облигаций с погашением в 2028 году была самой популярной "российской идеей 2019 года" как среди квалифицированных, так и среди неквалифицированных инвесторов, сообщил руководитель управления по работе с финансовыми активами Ситибанка Михаил Знаменский.
РБК 30.12.19 в 06:00
Политика

Два канала показали новогоднее обращение Порошенко вместо Зеленского

Два украинских телеканала показали в эфире новогоднее обращение бывшего президента страны Петра Порошенко вместо речи Владимира Зеленского.
Телеканал 360° 06:28
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей

Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Вокруг ТВ вчера в 07:18
Шоу-бизнес

Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность

В 2011 году популярный шоумен Андрей Малахов женился на дочке своего босса Наталье Шкулевой.
Uznayvse.ru вчера в 12:24
Происшествия

В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину с ребенком

Как сообщило управление МВД по региону, пострадавший ехал с женой и ребенком из магазина и не пропустил другую машину По данным ведомства, обиженный водитель стал преследовать семью, а потом открыл огонь из пистолета о машине.
Газета.Ru 12:13
Шоу-бизнес

51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа

Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Слово и Дело 30.12.19 в 05:37
Футбол

«Челси» предложил за Чалова 20 млн фунтов

Отмечается, что «Челси» сосредоточился на переходе Федора Чалова. Лондонцы предложили за его переход 20 млн фунтов.
ProstoProSport 07:08
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку

Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
iReactor вчера в 21:01
Футбол

Каборе получил больше всего красных карточек в прошедшем десятилетии

Евро-футбол.ру 08:59
Общество

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
РИА Новости 03:12
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Марио Балотелли
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий клуба «Брешиа» и сборной Италии, в составе которой становился серебряным призёром чемпионата Европы 2012 года. Ранее выступал за итальянские «Лумеццане», «Интернационале» и «Милан», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», а также французские клубы «Ницца» и «Олимпик Марсель».
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Fiat Nuova 500
Автомобиль
Автомобиль, производившийся компанией Fiat с 1957 по 1975. Конструктор автомобиля - :en:Dante Giacosa. Представленный публике под названием Nuova 500 в июле 1957 года, автомобиль был назван в честь популярной довоенной модели Fiat 500 Topolino, и позиционировался как дешевая и практичная машина для города. При длине всего 3 метра, будучи оснащенным маленьким двухцилиндровым двигателем объемом 479 cc с воздушным охлаждением, Фиат 500 заново определил понятие «маленький автомобиль» и считается одним из первых в классе City car.
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