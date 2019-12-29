Происшествия

Sport24.ruSport24.ruБалотелли попал в аварию, возвращаясь с новогодней вечеринки

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли попал в автомобильную аварию, возвращаясь с новогодней вечеринки в одном из ночных клубов Брешии. Об этом сообщает Corriere della Sera.
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