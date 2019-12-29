Происшествия
Sport24.ruБалотелли попал в аварию, возвращаясь с новогодней вечеринки
Нападающий «Брешии» Марио Балотелли попал в автомобильную аварию, возвращаясь с новогодней вечеринки в одном из ночных клубов Брешии. Об этом сообщает Corriere della Sera.
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Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Общество
В России изменились правила обращения с животными
В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Хоккей
Молодежная сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира
Здоровье
Врачи предупредили о вреде алкоголя при посещении бани
Напомним, к медицинским противопоказаниям посещения бани относятся заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, печени и дыхательных путей.
Экономика
ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона
Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Происшествия
Более 200 автомобилей сожгли в Страсбурге в новогоднюю ночь
Полицейские в Страсбурге задержали 40 человек по подозрению в массовых поджогах на территории западных районов города в новогоднюю ночь.
Политика
«Нафтогаз» завершил отделение оператора ГТС Украины
Украинский «Нафтогаз» полностью завершил отделение оператора газотранспортной системы (ГТС) страны от своей структуры.
Общество
Россиянин выиграл в лотерею 1 млрд рублей
Финансы
Экономисты рассказали о перспективах курса рубля в 2020 году
Наступающий 2020 год для рубля будет относительно спокойным, рассказали экономисты в беседе с РБК.
Армия и оружие
В ОАК заявили о создании новых видов вооружения для Су-57
Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил о разработке новых видов вооружения для российского истребителя пятого поколения Су-57.
Происшествия
Омбудсмен Москвы занялась случаем с «похищенной» в Москве девочкой
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева займётся семьёй девочки, которая пропала в новогоднюю ночь.
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой показала возлюбленного
Дочь Ларисы Гузеевой от брака актрисы и телеведущей с бизнесменом Игорем Бухаровым выросла настоящей красавицей.
Баскетбол
Умер бывший комиссионер НБА Дэвид Стерн
Сегодня на 78 году жизни скончался бывший комиссионер НБА Дэвид Стерн. Две недели назад он перенес кровоизлияние в мозг.
Общество
В Европе наступит резкое похолодание в ближайшие 100 лет
Игры
Microsoft готовит игру с фотореалистичной графикой нового поколения
В сети появилось новое видео с грядущим авиасимулятором от Microsoft — Microsoft Flight Simulator.
Кино
Дебютный трейлер «Тихого места 2» показали в Сети
В главных ролях снялись актеры из первой части: Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп.
Происшествия
В Петербурге автомобиль сбил трёх пешеходов
В Невском районе Санкт-Петербурга автомобиль сбил трёх человек в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, передаёт Интерфакс со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по региону.
Общество
Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Армия и оружие
Генсек ООН обеспокоен заявлением КНДР о моратории на ядерные испытания
Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен заявлением КНДР о прекращении моратория на ракетно-ядерные испытания, говорится в заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика.
Игры
Геймеры раскритиковали трейлер новой ролевой игры про «Корсаров»
Космос
Радиотелескопы помогут спутникам составить глобальную карту смещений коры
Ученые предложили объединить снимки спутников дистанционного зондирования Земли с данными радиотелескопов, что позволит создать глобальную карту смещений поверхности планеты с привязкой к надежной системе отсчета.
Спорт