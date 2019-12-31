Происшествия
ЧемпионатБалотелли попал в аварию, возвращаясь с празднования Нового года
Форвард «Брешии» Марио Балотелли попал в дорожно-транспортное происшествие, возвращаясь с празднования в ночном клубе Нового года. Об этом сообщает Corriere della Sera. Согласно информации источника, автомобиль футболиста Fiat 500 Abarth врезался в ворота булочной в 5 часов утра 1 января.
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В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
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Освобожденный из украинского плена ученый Мехти Логунов рассказал, что во время заключения ему не оказывали необходимой медицинской помощи, из-за чего он практически потерял зрение.
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Совбез ООН проведет закрытую встречу по ситуации в Идлибе
По данным ТАСС, проведение закрытой встречи до конца недели запросили Великобритания и Франция, Вьетнам в качестве председателя Совбеза в январе решил удовлетворить данную просьбу .
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Задержанные ФСБ россияне признались в подготовке терактов в Петербурге
В Петербурге сотрудники ФСб задержали сторонников ИГИЛ*. Они уже признались: планировали теракты в новогодние праздники.
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ЦСКА выпустил новую форму позже всех в РПЛ.
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Каталог премиальных кроссоверов для самых взыскательных пополнился новым именем: Mercedes-Maybach GLS.
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Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей "Газпрома".
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В прокате появилось «Вторжение» Фёдора Бондарчука
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Технологии
Microsoft через две недели прекратит поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft через две недели прекратит поддержку операционной системы Windows 7. Финальной датой поддержки одной из самых популярных ОС в мире назван вторник, 14 января.
Авто
Официальные изображения кроссовера Genesis GV80 показал Genesis
Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
Происшествия
Число жертв крушения самолета в Судане возросло до 18 человек
В результате падение военного самолета Ан-12 в Судане погибли 18 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой официального представителя ВС страны Амера Мухаммеда Ахмеда.
Политика
Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.
Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Общество
Греция, Израиль и Кипр создадут Восточносредиземноморский газопровод
Трехстороннее соглашение о начале строительства Восточносредиземноморского газопровода (EastMed) было подписано между Грецией, Израилем и Кипром, передает РИА "Новости".
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Политика
Украинский министр: рефлексия на тему деоккупации Крыма поможет его вернуть
Дискуссия и рефлексия — путь к деоккупации Крыма, заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, 2 января сообщает Интерфакс-Украина.
Энергетика
«Газпром» в 2019 году снизил экспорт газа в дальнее зарубежье
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что по итогам 2019 года компания снизила экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 1,3% — до 199,2 млрд кубометров газа.