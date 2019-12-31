Происшествия

ЧемпионатЧемпионатБалотелли попал в аварию, возвращаясь с празднования Нового года

Форвард «Брешии» Марио Балотелли попал в дорожно-транспортное происшествие, возвращаясь с празднования в ночном клубе Нового года. Об этом сообщает Corriere della Sera. Согласно информации источника, автомобиль футболиста Fiat 500 Abarth врезался в ворота булочной в 5 часов утра 1 января.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Балотелли попал в аварию, возвращаясь с новогодней вечеринки

Sport24.ruвчера в 11:33

Балотелли попал в ДТП, возвращаясь с празднования Нового года

Матч ТВвчера в 12:12

Балотелли попал в аварию

Евро-футбол.рувчера в 11:46

Марио Балотелли угодил в серьезное ДТП после новогодней вечеринки

РЕН ТВвчера в 12:53

Балотелли попал в аварию после празднования Нового года

Спорт-Экспрессвчера в 23:15

Футболист Балотелли на Fiat врезался в пекарню в Италии

Известиявчера в 15:23

Магомед-Шапи Сулейманов попал в топ-50 самых перспективных футболлистов Европы

Чемпионат16:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:00, Ашберн
Хоккей

Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ

В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
Газета.Ru 16:31
Армия и оружие

Die Welt: Германия и Франция исключили Польшу из военных проектов

«Варшава с радостью приняла бы участие в совместном проекте по строительству нового танка, но Германия и Франция предпочитают осуществлять проект самостоятельно», — пишет Die Welt.
Евразия Daily 07:24
Общество

Освобожденный из украинского плена ученый Логунов рассказал о потере зрения

Освобожденный из украинского плена ученый Мехти Логунов рассказал, что во время заключения ему не оказывали необходимой медицинской помощи, из-за чего он практически потерял зрение.
Взгляд.ру 31.12.19 в 11:34
Армия и оружие

Совбез ООН проведет закрытую встречу по ситуации в Идлибе

По данным ТАСС, проведение закрытой встречи до конца недели запросили Великобритания и Франция, Вьетнам в качестве председателя Совбеза в январе решил удовлетворить данную просьбу .
РЕН ТВ вчера в 22:04
Происшествия

Задержанные ФСБ россияне признались в подготовке терактов в Петербурге

В Петербурге сотрудники ФСб задержали сторонников ИГИЛ*. Они уже признались: планировали теракты в новогодние праздники.
Пятый канал 30.12.19 в 09:30
Футбол

Голы Салаха и Мане принесли «Ливерпулю» победу над «Шеффилдом» в АПЛ

RT на русском 16:51
Футбол

Василий Конов: «Говорят, у ЦСКА будет новый экипировщик»

ЦСКА выпустил новую форму позже всех в РПЛ.
Sports.ru 14:47
Общество

Карлос Гон отверг причастность семьи к его побегу из Японии

Газета.Ru 11:44
Гаджеты

Умные часы Xiaomi Mi Watch Color оказались заметно дешевле аналогов

iXBT.com вчера в 22:38
Общество

Нарколог назвал смертельно опасный способ борьбы с похмельем

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.
РИА Новости вчера в 17:00
Происшествия

В СК назвали причину взрыва газа в жилом доме в Твери

РБК 14:52
Авто

Subaru повышает российские цены на автомобили

Автоновости дня 30.12.19 в 01:57
Футбол

Моуринью назвал идиотом тренера «Саутгемптона»

Sport24.ru вчера в 14:16
Авто

Все конкуренты самому роскошному кроссоверу Mercedes-Benz

Каталог премиальных кроссоверов для самых взыскательных пополнился новым именем: Mercedes-Maybach GLS.
Журнал Авто.ру 30.12.19 в 19:02
Шоу-бизнес

Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом

Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
News.ru 16:33
Энергетика

Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился

Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей "Газпрома".
РИА Новости 31.12.19 в 00:00
Игры

В Epic Games Store началась раздача дилогии Darksiders

CyberSport.ru 04:49
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Лера Кудрявцева опубликовала первое видео после операции, и поклонники знаменитости отмечают, что грудь у нее существенно уменьшилась.
Что происходит 30.12.19 в 14:47
Кино

В прокате появилось «Вторжение» Фёдора Бондарчука

1 января 2020 года на российских экранах появилась картина Фёдора Бондарчука – «Вторжение», которое стало продолжением ленты 2017-го года «Притяжение».
OvideO.ru вчера в 10:21
Технологии

Microsoft через две недели прекратит поддержку Windows 7

Корпорация Microsoft через две недели прекратит поддержку операционной системы Windows 7. Финальной датой поддержки одной из самых популярных ОС в мире назван вторник, 14 января.
UfacityNews.ru вчера в 16:01
Авто

Официальные изображения кроссовера Genesis GV80 показал Genesis

Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
Автоновости дня вчера в 14:51
Происшествия

Число жертв крушения самолета в Судане возросло до 18 человек

В результате падение военного самолета Ан-12 в Судане погибли 18 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой официального представителя ВС страны Амера Мухаммеда Ахмеда.
Газета.Ru 16:13
Политика

Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.
Lenta.ru 05:53
Экономика

Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
РБК 09:35
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Lenta.ru 04:31
Общество

Греция, Израиль и Кипр создадут Восточносредиземноморский газопровод

Трехстороннее соглашение о начале строительства Восточносредиземноморского газопровода (EastMed) было подписано между Грецией, Израилем и Кипром, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:19
Происшествия

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
РИА Новости 13:02
Политика

Украинский министр: рефлексия на тему деоккупации Крыма поможет его вернуть

Дискуссия и рефлексия — путь к деоккупации Крыма, заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, 2 января сообщает Интерфакс-Украина.
Красная весна 14:20
Энергетика

«Газпром» в 2019 году снизил экспорт газа в дальнее зарубежье

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что по итогам 2019 года компания снизила экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 1,3% — до 199,2 млрд кубометров газа.
RT на русском 10:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Марио Балотелли
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий клуба «Брешиа» и сборной Италии, в составе которой становился серебряным призёром чемпионата Европы 2012 года. Ранее выступал за итальянские «Лумеццане», «Интернационале» и «Милан», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», а также французские клубы «Ницца» и «Олимпик Марсель».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное