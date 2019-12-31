Происшествия
ЧемпионатБалотелли попал в аварию, возвращаясь с празднования Нового года
Форвард «Брешии» Марио Балотелли попал в дорожно-транспортное происшествие, возвращаясь с празднования в ночном клубе Нового года. Об этом сообщает Corriere della Sera. Согласно информации источника, автомобиль футболиста Fiat 500 Abarth врезался в ворота булочной в 5 часов утра 1 января.
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Армия и оружие
Совбез ООН проведет закрытую встречу по ситуации в Идлибе
Совет Безопасности ООН до конца этой недели соберется на закрытые консультации в связи с ситуацией в Идлибе.
Армия и оружие
Иран пообещал отомстить США за гибель генерала КСИР Сулеймани
Приближенный аятоллы Хаменеи, бывший глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи пообещал, что Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения «Эль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.
Хоккей
Российские хоккеисты обыграли швейцарцев и вышли в полуфинал МЧМ
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Наука
Разработана система безопасности, распознающая людей по походке
В Томске была создана система безопасности, распознающая человека по походке.
Общество
Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Происшествия
Житель Омска подорвался при запуске фейерверка
На ролике видно, что при попытке запуска фейерверка петарда неожиданно взрывается в руках у мужчины, при этом его отбрасывает в сторону.
Политика
В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери
Следователи и криминалисты выясняют причины взрыва газа в многоквартирном доме в Твери 2 января — проводят осмотр места происшествия, опрашивают жильцов.
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом
Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
Происшествия
Появилось видео падения горящего мужчины с крыши здания в Петербурге
Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения горящего мужчины с крыши трехэтажного расселенного дома в Санкт-Петербурге.
Здоровье
Что происходит с женским организмом после 40 лет, выяснили врачи
Врачи рассказали, что происходит с организмом женщин после 40 лет.
Здоровье
Доктор объяснил, как быстро похудеть после новогодних праздников
Немецкий врач Михаэль Деспегель рассказал, как уменьшить обхват талии на пять сантиметров после новогодних праздников.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Армия и оружие
Секретный ракетный танк: в Японии напомнили об оружии будущего из СССР
"Объект 775" являлся малозаметным ракетным танком, похожим на приплюснутую игрушку и имеющим на вооружении противотанковые ракеты.
Финансы
Экономика Украины. Итоги 2019 года
Нацбанк Украины ожидает, что номинальная ревальвация гривны по итогам 2019 года составит 14,5% по доллару и 16,7% по евро.
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Азар Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Происшествия
Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья
В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Политика
В Ираке ликуют после убийства иранского генерала Сулеймани — Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео утверждает, что жители Ирака якобы очень радуются тому, что в Багдаде американцы убили иранского генерала Касема Сулеймани.
Футбол
Севилья - Атлетик: прогноз Ильи Иванова 1 января 2020
Севилья принимает Атлетик в 19-ом туре Испанской Примеры. Севилья идет на третьем месте с 34-мя очками.
Общество
4 новосибирца выиграли по миллиону в новогодней лотерее
Вчера, 1 января, состоялся тираж «Русского лото». По его итогам 4 жителя Новосибирской области выиграли по миллиону рублей.
Гаджеты
Утечка указывает, что i9 10900K будет на 30% быстрее i9 9900K
В этом году ожидается выход нового высокопроизводительного процессора для настольных PC Intel Core i9 10900K.
Общество
Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит
В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Hyundai, Skoda и Volkswagen.
Армия и оружие
Die Welt: Германия и Франция исключили Польшу из военных проектов
«Варшава с радостью приняла бы участие в совместном проекте по строительству нового танка, но Германия и Франция предпочитают осуществлять проект самостоятельно», — пишет Die Welt.
Армия и оружие
В Иране заявили о попытке США сорвать совместные с РФ учения
Соединенные Штаты пытались сорвать совместные учения Ирана, России и Китая.
Политика
В Госдуме назвали неприемлемыми притязания Эстонии на российские земли
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал некорректными и неприемлемыми заявление эстонского спикера о действенности заключенного Тартуского мирного договора между РСФСР и Эстонией в 1920 году.
Происшествия
В ДТП в Братске погибли три человека
В результате ДТП погибли три человека – водитель и два пассажира легкового автомобиля.
Единоборства
Президент UFC сожалеет, что не сумел подписать Федора Емельяненко
Происшествия