Происшествия

ЧемпионатЧемпионатБалотелли попал в аварию, возвращаясь с празднования Нового года

Форвард «Брешии» Марио Балотелли попал в дорожно-транспортное происшествие, возвращаясь с празднования в ночном клубе Нового года. Об этом сообщает Corriere della Sera. Согласно информации источника, автомобиль футболиста Fiat 500 Abarth врезался в ворота булочной в 5 часов утра 1 января.
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Балотелли попал в аварию, возвращаясь с новогодней вечеринки

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Балотелли попал в ДТП, возвращаясь с празднования Нового года

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Балотелли попал в аварию после празднования Нового года

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 18:39, Ашберн
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В районе села Агаповка произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.
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Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты преградой росту ВВП

Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
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В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве

Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
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Microsoft работает над упрощённой процедурой обновления компонентов Windows 10.
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Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
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Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом предупредил последнего, что вмешательство иностранного государства в дела Ливии лишь осложнит ситуацию в этой стране.
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Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
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Netflix составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2019 года

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Голы Салаха и Мане принесли «Ливерпулю» победу над «Шеффилдом» в АПЛ

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В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
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Происшествия

В Судане заявили о гибели 18 человек в результате крушения самолёта

В результате крушения самолёта Ан-12 в регионе Дарфур на западе Судана погибли 18 человек, сообщает агентство Suna со ссылкой на официального представителя вооружённых сил страны.
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Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
RT на русском 31.12.19 в 10:52
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