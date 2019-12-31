Форвард «Брешии» Марио Балотелли попал в дорожно-транспортное происшествие, возвращаясь с празднования в ночном клубе Нового года. Об этом сообщает Corriere della Sera. Согласно информации источника, автомобиль футболиста Fiat 500 Abarth врезался в ворота булочной в 5 часов утра 1 января.

Балотелли попал в аварию, возвращаясь с празднования Нового года

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