Происшествия
ЧемпионатБалотелли попал в аварию, возвращаясь с празднования Нового года
Форвард «Брешии» Марио Балотелли попал в дорожно-транспортное происшествие, возвращаясь с празднования в ночном клубе Нового года. Об этом сообщает Corriere della Sera. Согласно информации источника, автомобиль футболиста Fiat 500 Abarth врезался в ворота булочной в 5 часов утра 1 января.
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Хоккей
Сборная Швеции разгромила Чехию и сыграет с Россией в полуфинале МЧМ
Шведы сыграют в полуфинале МЧМ против сборной России. В другой встрече 1/2 финала турнира встретятся сборные Канады и Финляндии.
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Добыча нефти в России в 2019 году, по данным ЦДУ ТЭК, составила 560,2 млн тонн, что выше уровней 2017 и 2018 годов, когда она находилась на максимуме с начала постсоветских времен - 549 и 556 млн тонн.
Происшествия
В СК назвали причину взрыва газа в жилом доме в Твери
К взрыву бытового газа в жилом доме в Твери, из-за которого пострадали два человека, привели нарушения при установке кухонного гарнитура.
Футбол
Головин занял 90 место в рейтинге лучших игроков Лиги 1 в 2019 году
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин занял 90-е место в рейтинге лучших футболистов чемпионата Франции в 2019 году по версии Get French Football News.
Происшествия
На Украине мужчина бросил гранату во двор знакомых
В Донецкой области полиция задержала мужчину, который 1 января бросил во двор знакомых гранату.
Происшествия
В результате ДТП в Челябинской области погибли четыре человека
В районе села Агаповка произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.
Экономика
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Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
Общество
В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
Футбол
Кудряшов договорился о контракте на 1,5 года с «Антальяспором»
32-летний россиянин согласовал контракт на 1,5 года с клубом «Антальяспор», сообщает Ntvspor.net.
Музыка
Шнуров написал стихи про шоу «Голос»
Футбол
Фернандо вернется в «Спартак» после аренды в китайском клубе
Интернет
Microsoft вносит изменения в программу раннего доступа и тестирования
Microsoft работает над упрощённой процедурой обновления компонентов Windows 10.
Политика
Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
Политика
США ввели санкции против главы военного ведомства Кубы
Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтры Фриаса, а также двоих его детей.
Футбол
Гендиректор «Зенита» озвучил условие продолжения работы Семака
В эфире "Радио Зенит" генеральный директор петербургской футбольной команды Александр Медведев рассказал о будущем Сергея Семака.
Политика
Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
Политика
Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале
В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией.
Политика
Трамп предостерег Эрдогана от иностранного вмешательства в Ливию
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом предупредил последнего, что вмешательство иностранного государства в дела Ливии лишь осложнит ситуацию в этой стране.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
Футбол
Полузащитник «Нефтехимика» Макаров не перейдет в «Рубин»
По информации «БИЗНЕС Online», полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров не перейдет в «Рубин» в это трансферное окно.
Футбол
Голы Салаха и Мане принесли «Ливерпулю» победу над «Шеффилдом» в АПЛ
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Происшествия
В Судане заявили о гибели 18 человек в результате крушения самолёта
В результате крушения самолёта Ан-12 в регионе Дарфур на западе Судана погибли 18 человек, сообщает агентство Suna со ссылкой на официального представителя вооружённых сил страны.
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.