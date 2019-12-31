Происшествия

ЧемпионатЧемпионатБалотелли попал в аварию, возвращаясь с празднования Нового года

Форвард «Брешии» Марио Балотелли попал в дорожно-транспортное происшествие, возвращаясь с празднования в ночном клубе Нового года. Об этом сообщает Corriere della Sera. Согласно информации источника, автомобиль футболиста Fiat 500 Abarth врезался в ворота булочной в 5 часов утра 1 января.
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Балотелли попал в аварию, возвращаясь с новогодней вечеринки

Sport24.ru01 января в 11:33

Балотелли попал в ДТП, возвращаясь с празднования Нового года

Матч ТВ01 января в 12:12

Балотелли попал в аварию

Евро-футбол.ру01 января в 11:46

Марио Балотелли угодил в серьезное ДТП после новогодней вечеринки

РЕН ТВ01 января в 12:53

Балотелли попал в аварию после празднования Нового года

Спорт-Экспресс01 января в 23:15

Футболист Балотелли на Fiat врезался в пекарню в Италии

Известия01 января в 15:23

Балотелли попал в аварию, возвращаясь с празднования Нового года

Чемпионатвчера в 14:40
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Армия и оружие

Пентагон подтвердил гибель иранского генерала Сулеймани

Иранский генерал-майор Касем Сулеймани — командующий элитным подразделением КСИР — был убит в результате авиаудара США в Багдаде.
РБК вчера в 22:09
Хоккей

Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира сборная России по хоккею уверенно обыграла Швейцарию со счетом 3:1.
Свободная Пресса вчера в 09:04
Политика

Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры

Послы Польши и Израиля Бартош Цихоцки и Джоэль Лион в совместном заявлении раскритиковали чествование на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*, запрещена в России), включая лидера ОУН Степана Бандеры.
РИА Новости вчера в 16:36
Кино

Дебютный трейлер «Тихого места 2» показали в Сети

В главных ролях снялись актеры из первой части: Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп.
ГЛАС.RU 01 января в 12:12
Шоу-бизнес

Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом

Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
News.ru вчера в 16:33
Армия и оружие

Боевые пуски ракет С-400 пройдут в августе под Астраханью

«Расчёты С-400, дислоцированные в регионах Поволжья, в августе 2020 года проведут учение с боевыми пусками ракет на полигоне Ашулук», — цитирует ТАСС пресс-службу Центрального военного округа.
RT на русском вчера в 23:11
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
RT на русском вчера в 04:17
Политика

Курц сформирует правительство Австрии вместе с «Зелеными»

Австрийская народная партия бывшего канцлера Себастьяна Курца договорилась о коалиции с партией «Зеленые».
Телеканал 360° 01 января в 18:40
Общество

Прямой эфир «пьяной» белорусской журналистки объяснили

Lenta.ru вчера в 15:39
Происшествия

Падение горящего мужчины на прохожую в Петербурге попало на видео

Момент падения горящего мужчины на прохожую в Санкт-Петербурге попало на камеры видеонаблюдения.
Известия вчера в 14:32
Экономика

Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
РБК 01 января в 03:21
Политика

Трамп предупредил Эрдогана о последствиях вмешательства в Ливию

Президент США Дональд Трамп предупредил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о последствиях военного вмешательства в Ливию.
Lenta.ru вчера в 14:14
Общество

Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Газета.Ru вчера в 13:46
Авто

Официальные изображения кроссовера Genesis GV80 показал Genesis

Новинка с названием GV80 появится в продаже до конца года.
Tvoe-avto.com вчера в 05:21
Происшествия

Житель Омска подорвался при запуске фейерверка

На ролике видно, что при попытке запуска фейерверка петарда неожиданно взрывается в руках у мужчины, при этом его отбрасывает в сторону.
РИА Новости вчера в 19:05
Происшествия

Авиакатастрофа Ан-12 в Судане унесла жизни 18 человек

РБК вчера в 16:23
Наука

Как символ 2020 года давно и успешно помогает сибирским ученым

Считается, что этим можно будет добиться немалых успехов в новом году. А вот сибирские ученые давно и успешно работают с этими животными.
Бийский рабочий 31.12.19 в 00:30
Армия и оружие

Сирия: Армия России спасает брошенную Штатами пехоту Коалиции США

Напомним, курдские отряды YPG несколько лет были главной ударной наземной силой Коалиции США в Сирии, их готовил и вооружал Пентагон.
Rusvesna.su вчера в 00:03
Политика

Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.
Lenta.ru вчера в 05:53
Происшествия

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
РИА Новости вчера в 13:02
Экономика

Впервые за пять лет на рынке труда наметится качественный сдвиг

Специально для "Российской газеты" Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ "Альпари", дала прогноз по рынку труда на 2020 год и назвала самые перспективные профессии.
Российская газета вчера в 23:00
Авто

В Сети показали лифтбек Renault Logan

Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».
Автоновости дня 31.12.19 в 06:28
Армия и оружие

Турецкая армия атаковала район российской военной базы в Тель-Тамре

Информационное издание «Anha News» сообщает о том, что несколько часов назад турецкая армия без видимых причин атаковала позиции сирийских курдов в районе российской военной базы в городе Тель-Тамр.
Avia.pro вчера в 04:19
Шоу-бизнес

Навка поздравила россиян новогодней селфи-открыткой с Песковым

Подведя итоги 2019, Татьяна Навка поблагодарила судьбу за все, что произошло, за родных и близких рядом, за эмоции, энергию и счастье, а уже 1 января олимпийская чемпионка поздравила россиян с Новым годом публикацией невероятно трогательного семейного селфи, на котором позирует рядом с любимым супругом и дочерью.
Актуальные Новости вчера в 02:09
Происшествия

Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья

В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Газета.Ru вчера в 21:16
Энергетика

Мадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту

Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.
РБК вчера в 21:38
Энергетика

На Украине стали действовать новые цены на газ для населения

С 1 января на Украине стали действовать гарантированная и рыночная цены на газ для населения. Об этом сообщает «РИА Новости».
Известия 01 января в 09:19
Политика

В США морскую пехоту России назвали одной из лучших в мире

Американское издание The National Interest опубликовало материал, в котором российская морская пехота называется одной из лучших в мире.
Газета.Ru 00:00
Происшествия

Число жертв наводнения в Индонезии возросло до 26

По данным на вечер среды, из зоны наводнений в укрытия эвакуированы более 31 тысячи человек.
РИА Новости вчера в 07:45
Общество

Нидерланды официально отказались от названия «Голландия»

Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.
РИА Новости 01 января в 21:41
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