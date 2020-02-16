Происшествия

Soccer.ruSoccer.ruБалотелли шантажировала 18-летняя девушка

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Giornale di Vicenza сообщает, что нападающий "Брешии" Марио Балотелли в очередной раз угодил в неприятную ситуацию.
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Источник: Балотелли шантажировала несовершеннолетняя девушка

Спорт-Экспресс06:24

17-летняя девушка требовала у Балотелли € 100 тыс. за молчание о сексе с ним

Чемпионат07:42

Несовершеннолетняя девушка шантажировала Балотелли на 100 тысяч евро за молчание о сексе с ней

Sports.ru08:13

Балотелли шантажировала 18-летняя девушка

Soccer.ru07:08

17-летняя девушка шантажировала Балотелли и требовала 100 тысяч евро за молчание о сексе с ним

Sport24.ru09:32
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Политика

Путин назвал всеми отвергнутую свою идею

Lenta.ru 07:54
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Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров

Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
ТАСС 07:31
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Кудрин отреагировал на фильм Дудя о ВИЧ

Фильм журналиста и блогера Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России был опубликован на его YouТube-канале 11 февраля.
BFM.ru 05:22
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МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой

Как отметил Грушко, Брюссель пока не отходит от пяти принципов отношений с Россией, утвержденных в 2016 году при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.
РБК 06:43
Экономика

Forbes сообщил о появлении нового российского долларового миллиардера

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Мужчина напал с ножом на прихожан храма в центре Москвы

Мужчина напал с ножом на прихожан в храме Святителя Николая в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 02:13
Политика

Завершилась Мюнхенская конференция по безопасности

В воскресенье в Мюнхене завершилась 56-я международная конференция по безопасности.
Вести.Ru 08:12
Общество

У сбежавшей из карантина пациентки не подтвердили коронавирус

Петербурженка Алла Ильина, сбежавшая из карантина Боткинской больницы, сдала анализы на наличие коронавируса.
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Стала известна предполагаемая причина стрельбы на рынке в Калининграде

Mockva.ru вчера в 14:43
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Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета 05:25
Политика

Пушков: ЕС попал в поставленную им же для России ловушку

Сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что антироссийские санкции стоили Евросоюзу настолько же много, насколько и РФ, но не дали "позитивного результата".
Вестник Кавказа 06:33
Армия и оружие

Освобождены районы, из которых боевики годами обстреливали Алеппо

Взятие под контроль районов Рашидин-1, Рашидин-2 и Рашидин-3, вместе с отбитым у боевиков двумя неделями ранее пригородом Рашидин-4, позволяет прекратить минометные обстрелы районов Алеппо.
Красная весна вчера в 12:43
Общество

В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах

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Политика

США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»

Lenta.ru вчера в 15:31
Армия и оружие

Александр Ходаковский: «Встань в ряды ополчения хотя бы половина из тех, кто ходил с флагами по Донецку и захватывал здания, вся Донецкая область была бы наша»

"Восток" же в распоряжении центрального штаба никогда не состоял, на провокации не поддавался.
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Погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

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В сети появилось видео со съемок «Матрицы-4»

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Происшествия

Подругу акциониста Павленского задержали во Франции

Газета.Ru 08:37
Общество

Учителя выступили в поддержку фигурантов «пензенского дела»

После приговора в поддержку фигурантов «пензенского дела» выступили российские ученые и кинематографисты.
Медиазона 04:31
Футбол

«Спартак» обыграл «Арарат» в товарищеском матче

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Политика

Политолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в последнее время придерживается «нервного поведения».
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700 россиян застряли на Занзибаре из-за поломки самолета

О ситуации рассказали представители туроператора «Библиоглобус». Около 700 российских туристов застряли на Занзибаре.
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Спорт

Большунов стал вторым в гонке преследования на «Ски Тур»

Российский лыжник Александр Большунов финишировал вторым в гонке преследования на многодневке "Ски Тур", которая проходит в Эстерсунде.
Вести.Ru 08:53
Политика

Власти Костромской области разъяснили слова Ситникова о коррупции

Пресс-служба губернатора Костромской области решила разъяснить слова своего шефа, который на пресс-конференции сказал, что страшнее коррупции — только борьба с ней.
REGNUM 07:55
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Microsoft отменила проблемное обновление Windows 10

Компания Microsoft приостановила рассылку последнего автоматического обновления безопасности операционных систем Windows 10.
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Политика

Переводчики рассказали о работе с Путиным

Трудности с переводом Перевод некоторых фраз российского лидера впоследствии может широко обсуждаться в переводческом сообществе, как это было с фразой "Донбасс порожняк не гонит", которую Путин процитировал в декабре 2019 года, отметила Наталья Красавина.
ТАСС 07:52
Происшествия

В ДТП под Саратовом погиб младенец

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Саратовской области, один из которых опрокинулся в кювет, в результате погиб младенец, еще четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе областного управления ГИБДД.
РИА Новости вчера в 22:12
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Специалисты оценили ремонтопригодность смартфона Samsung Galaxy Z Flip

Специалисты оценили ремонтопригодность нового смартфона Samsung Galaxy Z Flip со складывающимся экраном.
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Эксперт: в десяти регионах России отсутствует онкологическая служба

Детская онкологическая служба отсутствует в десяти российских регионах, еще в 11 субъектах РФ доступен лишь консультативный прием.
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Итальянский футболист, нападающий клуба «Брешиа» и сборной Италии, в составе которой становился серебряным призёром чемпионата Европы 2012 года. Ранее выступал за итальянские «Лумеццане», «Интернационале» и «Милан», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», а также французские клубы «Ницца» и «Олимпик Марсель».
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