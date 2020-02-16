Происшествия
Soccer.ruБалотелли шантажировала 18-летняя девушка
Giornale di Vicenza сообщает, что нападающий "Брешии" Марио Балотелли в очередной раз угодил в неприятную ситуацию.
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Гаджеты
Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip поступил в продажу в России
Общество
Подругу акциониста Павленского задержали во Франции
Происшествия
Девушка умерла во время конкурса по поеданию пирожных в Москве
Как сообщил Telegram-канал Baza, в баре проводился конкурс по поеданию пирожных, девушка победила в нем, но подавилась и задохнулась.
Происшествия
В Брянске эвакуировали посетителей ТЦ из-за короткого замыкания
Сигнализация сработала в брянском ТЦ "Европа", из которого были эвакуированы 250 человек, сообщает областной ГУ МЧС.
Авто
У Audi Q7 появится базовая версия с новыми моторами
Обновленный Q7 с 2,0-литровым четырехцилиндровым мотором на 252 л.с. технически не отличается от модификаций оснащенных 3,0-литровыми V6.
Биатлон
Глава СБР призвал Логинова не обращать внимание на критиков
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев призвал Александра Логинова не обращать внимание на критиков.
Происшествия
Петербурженка укусом отбилась от насильника в парадной
Девушка начала сопротивляться и укусила неизвестного, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органов.
Происшествия
СК назвал причину стрельбы на рынке в Калининграде
Следственный комитет России по Калининградской области возбудил дело по факту стрельбы на Центральном рынке в Калининграде.
Экономика
Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Журнал Forbes сообщил в воскресенье о скором появлении в России нового долларового миллиардера.
Футбол
«Ювентус» без Роналду победил «Брешию» в Серии А
Туринский "Ювентус" одержал победу на "Брешией" в матче 24-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая на "Альянц Стэдиум" в Турине, завершилась со счётом 2:0.
Политика
Посол России в Турции заявил о новых угрозах в свой адрес
Посол в Турции Алексей Ерхов получил в Сети новые угрозы и оскорбления про себя, а также в адрес России в целом.
Политика
Пушков: ЕС попал в поставленную им же для России ловушку
Сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что антироссийские санкции стоили Евросоюзу настолько же много, насколько и РФ, но не дали "позитивного результата".
Спорт
Лыжник Большунов завоевал серебро в гонке преследования на «Ски Туре»
Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в гонке преследования классическим стилем на «Ски Туре» в шведском Эстерсунде.
Общество
Трое россиян с судна Westerdam в Камбодже вернулись в Санкт-Петербург
Трое из семи россиян, находившиеся на борту круизного судна в Камбодже вернулись в Санкт-Петербург, сообщает посольство РФ в стране в Facebook.
Политика
Путин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах
Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов «непросто далась», поскольку «все были против» неё.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы
Дочь Чистяковой-Ионовой Лилия старается не писать ничего о жизни родителей.
Хоккей
Овечкин впервые в сезоне не забил в четырех матчах подряд
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин остался без гола в матче с «Аризоной» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала округлившийся живот
Обтягивающее вечернее платье с завышенной талией подчеркнуло округлившийся живот звезды, передает Telegram-канал «Только никому».
Происшествия
Мужчина напал с ножом на прихожан в храме в центре Москвы
По данным информированного источника «Интерфакса», злоумышленник напал с ножом на прихожан в храме святителя Николая в Покровском на Бакунинской улице.
Музыка
Элтон Джон извинился перед поклонниками за прерванный концерт
Общество
Кудрин отреагировал на фильм Дудя о ВИЧ
Фильм журналиста и блогера Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России был опубликован на его YouТube-канале 11 февраля.
Политика
Переводчики рассказали о работе с Путиным
Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.
Хоккей
Кучеров обновил свой рекорд результативной серии в НХЛ
«Тампа-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Филадельфию» — 5:3. У «молний» 2 (1+1) очка набрал Никита Кучеров, пропустивший одну встречу из-за травмы.
Авто
Кроссовер Toyota C-HR может получить мотор от «горячего» GR Yaris
Toyota GR C-HR сможет составить конкуренцию другим «горячим» кроссоверам: Volkswagen уже представил 296-сильный T-Roc R, спортивное отделение Hyundai N планирует «зарядить» модель Kona, а Ford тестирует Puma ST.