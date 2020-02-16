Происшествия

Soccer.ruSoccer.ruБалотелли шантажировала 18-летняя девушка

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Giornale di Vicenza сообщает, что нападающий "Брешии" Марио Балотелли в очередной раз угодил в неприятную ситуацию.
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Источник: Балотелли шантажировала несовершеннолетняя девушка

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17-летняя девушка требовала у Балотелли € 100 тыс. за молчание о сексе с ним

Чемпионат07:42

Несовершеннолетняя девушка шантажировала Балотелли на 100 тысяч евро за молчание о сексе с ней

Sports.ru08:13

17-летняя девушка шантажировала Балотелли и требовала 100 тысяч евро за молчание о сексе с ним

Sport24.ru09:32

Балотелли шантажировала 18-летняя девушка

Soccer.ru07:08

17-летняя девушка требовала от Балотелли €100 тысяч за молчание о сексе с ним

Газета.Ru09:41

Девушка шантажировала Балотелли после интимной близости

Евро-футбол.ру10:19
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