Происшествия

Soccer.ruSoccer.ruБалотелли шантажировала 18-летняя девушка

2 фото
Giornale di Vicenza сообщает, что нападающий "Брешии" Марио Балотелли в очередной раз угодил в неприятную ситуацию.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Источник: Балотелли шантажировала несовершеннолетняя девушка

Спорт-Экспресс06:24

17-летняя девушка требовала у Балотелли € 100 тыс. за молчание о сексе с ним

Чемпионат07:42

Несовершеннолетняя девушка шантажировала Балотелли на 100 тысяч евро за молчание о сексе с ней

Sports.ru08:13

17-летняя девушка шантажировала Балотелли и требовала 100 тысяч евро за молчание о сексе с ним

Sport24.ru09:32

Балотелли шантажировала 18-летняя девушка

Soccer.ru07:08

17-летняя девушка требовала от Балотелли €100 тысяч за молчание о сексе с ним

Газета.Ru09:41

Девушка шантажировала Балотелли после интимной близости

Евро-футбол.ру10:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 12:33, Ашберн
Происшествия

Петербурженка укусом отбилась от насильника в парадной

Девушка начала сопротивляться и укусила неизвестного, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органов.
Gazeta.SPb 10:51
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном

Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Экспресс газета 07:56
Общество

Первая смерть от коронавируса зарегистрирована на Тайване

Первый случай летального исхода из-за заболевания коронавирусом зафиксирован на Тайване.
News.ru 07:07
Происшествия

Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку

В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
РБК 09:36
Шоу-бизнес

Дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы

Дочь Чистяковой-Ионовой Лилия старается не писать ничего о жизни родителей.
Актуальные Новости 01:38
Общество

Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских жёнах

RT на русском 10:01
Политика

Участники встречи по Ливии в Мюнхене учредили международный комитет

Участники международной встречи по Ливии в Мюнхене призвали стороны конфликта придерживаться перемирия.
ТАСС 05:58
Авто

Рассекречен новый купеобразный кроссовер Volkswagen Tayron X

Премьера Volkswagen Tayron X состоится в ближайшее время.
Faktom 13 февраля в 01:31
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Вести.Ru 09:45
Политика

Посол России в Турции сообщил о новых угрозах в свой адрес

Российский посол в Турции Алексей Ерхов сообщил в беседе с телеканалом «Звезда», что в его адрес продолжают поступать угрозы.
RT на русском 10:46
Армия и оружие

Россия решила взять главную дорогу Сирии под свой контроль

Infox.ru 09:18
Политика

Переводчики МИД рассказали о работе с Путиным

Любовь президента России Владимира Путина к образным и, главное, спонтанным оборотам частенько задает задачку для переводчиков, которым приходится ломать голову над тем, как точнее перевести выражение для иностранной аудитории.
Российская газета 08:04
Политика

МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой

Как отметил Грушко, Брюссель пока не отходит от пяти принципов отношений с Россией, утвержденных в 2016 году при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.
РБК 06:43
Культура

Актеры «Уральских пельменей» рассказали Урганту о драках в коллективе

Звезды шоу «Уральские пельмени» Сергей Ершов, Максим Ярица и Сергей Исаев стали героями нового выпуска «Вечернего Урганта».
КП - Екатеринбург 13 февраля в 23:51
Происшествия

МВД возбудило дело против подозреваемого в нападении на храм в Москве

Сотрудники полиции завели уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Липецкой области, который нанес ножевые ранения двум людям во время богослужения в храме в центре Москвы.
РБК 06:18
Фигурное катание

Тутберидзе рассказала о постоянных попытках Загитовой уйти из спорта

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что ее подопечная Алина Загитова постоянно пыталась уйти из спорта.
Lenta.ru 07:18
Экономика

Работающих пенсионеров ограничат в возможности снятия пенсии

Работающих пенсионеров в 2020 году ждут изменения в плане обращения с накопительной частью пенсии, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 12:30
Биатлон

Логинов завоевал бронзу на чемпионате мира в гонке преследования

РИА Новости 09:55
Теннис

Бертенс выиграла турнир в Санкт-Петербурге во второй раз подряд

Нидерландская теннисистка Кики Бертенс одержала победу в финальном матче St. Petersburg Ladies Trophy 2020 против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной.
Чемпионат 10:00
Общество

Сербский пенсионер пешком отправился в Москву на парад Победы

Газета.Ru 11:53
Политика

«Кинопоиск» объяснил публикацию карты с украинским Крымом

Московский Комсомолец 07:39
Культура

В Музее русского импрессионизма открылась выставка Юрия Анненкова

Российская газета 13 февраля в 10:48
Происшествия

В посылке на Казанском вокзале в Москве обнаружили снаряд времен ВОВ

РБК 06:01
Гаджеты

Microsoft отменила проблемное обновление Windows 10

В Microsoft отозвали проблемное обновление Windows 10 – так сообщили в официальных источниках Как сообщает ToDay News Ufa, в компании признали ошибки, на которые жаловались пользователи.
ToDay News Ufa 11:02
Политика

Власти Костромской области разъяснили слова Ситникова о коррупции

Пресс-служба губернатора Костромской области решила разъяснить слова своего шефа, который на пресс-конференции сказал, что страшнее коррупции — только борьба с ней.
REGNUM 07:55
Футбол

Леонид Слуцкий: «„Рубин“ хотел бы усилить позицию левого защитника»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после победы над «Славией-Мозырь» (5:0) подвел итоги встречи и рассказал о решении поставить хавбека Александра Зуева на позицию левого защитника.
Спорт БИЗНЕС Online 09:30
Биатлон

Бе столкнулся с критикой после наезда на Логинова

Биатлонист из Норвегии Тарьей Бе рассказал о критике в соцсетях после того, как он усомнился в честной победе российского спортсмена Александра Логинова на этом ЧМ, поскольку последний был ранее дисквалифицирован за допинг.
ProstoProSport 12:17
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета 05:25
Политика

В Крыму проект нового герба Белоруссии назвали странным

Глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец раскритиковал концепцию нового герба Белоруссии, где очертание земного шара смещено с России в сторону Европы.
News.ru 10:37
Шоу-бизнес

Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро

Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
OAnews 11:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Марио Балотелли
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий клуба «Брешиа» и сборной Италии, в составе которой становился серебряным призёром чемпионата Европы 2012 года. Ранее выступал за итальянские «Лумеццане», «Интернационале» и «Милан», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», а также французские клубы «Ницца» и «Олимпик Марсель».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Виченца
Город в Италии
Город в итальянской области Венеция, административный центр одноимённой провинции. Виченца известна как город Андреа Палладио, который создал в городе много архитектурных сооружений, образующих с 1994 года памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО под названием «виллы Андреа Палладио».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное