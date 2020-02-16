Происшествия
Soccer.ruБалотелли шантажировала 18-летняя девушка
Giornale di Vicenza сообщает, что нападающий "Брешии" Марио Балотелли в очередной раз угодил в неприятную ситуацию.
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Происшествия
Петербурженка укусом отбилась от насильника в парадной
Девушка начала сопротивляться и укусила неизвестного, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органов.
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Общество
Первая смерть от коронавируса зарегистрирована на Тайване
Первый случай летального исхода из-за заболевания коронавирусом зафиксирован на Тайване.
Происшествия
Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку
В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы
Дочь Чистяковой-Ионовой Лилия старается не писать ничего о жизни родителей.
Общество
Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских жёнах
Политика
Участники встречи по Ливии в Мюнхене учредили международный комитет
Участники международной встречи по Ливии в Мюнхене призвали стороны конфликта придерживаться перемирия.
Авто
Рассекречен новый купеобразный кроссовер Volkswagen Tayron X
Премьера Volkswagen Tayron X состоится в ближайшее время.
Политика
Посол России в Турции сообщил о новых угрозах в свой адрес
Российский посол в Турции Алексей Ерхов сообщил в беседе с телеканалом «Звезда», что в его адрес продолжают поступать угрозы.
Политика
Переводчики МИД рассказали о работе с Путиным
Любовь президента России Владимира Путина к образным и, главное, спонтанным оборотам частенько задает задачку для переводчиков, которым приходится ломать голову над тем, как точнее перевести выражение для иностранной аудитории.
Политика
МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой
Как отметил Грушко, Брюссель пока не отходит от пяти принципов отношений с Россией, утвержденных в 2016 году при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.
Культура
Актеры «Уральских пельменей» рассказали Урганту о драках в коллективе
Звезды шоу «Уральские пельмени» Сергей Ершов, Максим Ярица и Сергей Исаев стали героями нового выпуска «Вечернего Урганта».
Происшествия
МВД возбудило дело против подозреваемого в нападении на храм в Москве
Сотрудники полиции завели уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Липецкой области, который нанес ножевые ранения двум людям во время богослужения в храме в центре Москвы.
Фигурное катание
Тутберидзе рассказала о постоянных попытках Загитовой уйти из спорта
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что ее подопечная Алина Загитова постоянно пыталась уйти из спорта.
Экономика
Работающих пенсионеров ограничат в возможности снятия пенсии
Работающих пенсионеров в 2020 году ждут изменения в плане обращения с накопительной частью пенсии, сообщает PRIMPRESS.
Теннис
Бертенс выиграла турнир в Санкт-Петербурге во второй раз подряд
Нидерландская теннисистка Кики Бертенс одержала победу в финальном матче St. Petersburg Ladies Trophy 2020 против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной.
Политика
«Кинопоиск» объяснил публикацию карты с украинским Крымом
Культура
В Музее русского импрессионизма открылась выставка Юрия Анненкова
Гаджеты
Microsoft отменила проблемное обновление Windows 10
В Microsoft отозвали проблемное обновление Windows 10 – так сообщили в официальных источниках Как сообщает ToDay News Ufa, в компании признали ошибки, на которые жаловались пользователи.
Политика
Власти Костромской области разъяснили слова Ситникова о коррупции
Пресс-служба губернатора Костромской области решила разъяснить слова своего шефа, который на пресс-конференции сказал, что страшнее коррупции — только борьба с ней.
Футбол
Леонид Слуцкий: «„Рубин“ хотел бы усилить позицию левого защитника»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после победы над «Славией-Мозырь» (5:0) подвел итоги встречи и рассказал о решении поставить хавбека Александра Зуева на позицию левого защитника.
Биатлон
Бе столкнулся с критикой после наезда на Логинова
Биатлонист из Норвегии Тарьей Бе рассказал о критике в соцсетях после того, как он усомнился в честной победе российского спортсмена Александра Логинова на этом ЧМ, поскольку последний был ранее дисквалифицирован за допинг.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Политика
В Крыму проект нового герба Белоруссии назвали странным
Глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец раскритиковал концепцию нового герба Белоруссии, где очертание земного шара смещено с России в сторону Европы.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро
Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.