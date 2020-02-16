Giornale di Vicenza сообщает, что нападающий "Брешии" Марио Балотелли в очередной раз угодил в неприятную ситуацию.

Политика Посол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.

Общество Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».

Происшествия Троих детей госпитализировали после пожара в многоэтажке Иркутска Пожарные утром в понедельник спасли троих детей из горящей квартиры на третьем этаже 9-этажнго жилого дома на улице Маршала Конева в Иркутске, сообщила пресс- служба Главного управления МЧС по региону.

Шоу-бизнес Собчак показала обнаженное фото с Глюкозой Телеведущая Ксения Собчак поздравила своих подписчиков с Днем всех влюбленных и «подарила» им обнаженное фото с певицей Глюкозой, поставив хештег «#моявалентинка».