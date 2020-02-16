Происшествия
Soccer.ruБалотелли шантажировала 18-летняя девушка
Giornale di Vicenza сообщает, что нападающий "Брешии" Марио Балотелли в очередной раз угодил в неприятную ситуацию.
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Культура
В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Происшествия
В Москве двое рабочих погибли при падении с мачты связи
"Во время ремонтных работ на мачте связи погибли двое рабочих, осуществлявших ремонт", - рассказал представитель экстренных служб Москвы.
Здоровье
Немецкие врачи рассказали, что едят, чтобы оставаться здоровыми
Немецкие врачи во время общения с корреспондентами портала Focus рассказали, что они едят, чтобы оставаться здоровыми и энергичными.
Общество
Пилот, который два часа кружил над Кольцово, оказался популярным блогером
Самолетом, который два часа не мог сесть в Кольцово из-за тумана 15 февраля, управлял пилот Алексей Кочемасов, более известный как блогер летчик Леха.
Политика
Посол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес
Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.
Армия и оружие
В Йемене хуситы сообщили, что сбили военный самолет арабской коалиции
Правящие на севере Йемена мятежники из движения «Ансар Алла» заявили, что в пятницу 14 февраля вечером с помощью ракеты земля-воздух был сбит истребитель арабской коалиции в небе северо-западной части Йемена.
Происшествия
Все трое пострадавших при ЧП на уральском заводе скончались
Политика
Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи
Несколько жителей Латвии отправили Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи гражданке прибалтийской республики Кристине Мисане, которой грозит экстрадиция в ЮАР.
Спорт
Большунов о финише: кажется, норвежцы приняли меня за своего
Экономика
ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов
Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Политика
Трамп заявил, что Россия не должна поддерживать действия САР в Идлибе
Президент США Дональд Трамп в разговоре с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что Россия не должна поддерживать действия сирийских военных в Идлибе, сообщила пресс-служба Белого дома.
Общество
В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей
В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»
В матче 24-го тура чемпионата Испании среди команд Примеры мадридский «Реал» сыграл вничью с «Сельтой».
Политика
Лавров оценил «сделку века» по Израилю и Палестине
Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
Общество
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Москва, Санкт-Петербург и Московская область снова стали лидерами по качеству жизни, на этот раз по итогам 2019-го года.
Происшествия
Троих детей госпитализировали после пожара в многоэтажке Иркутска
Пожарные утром в понедельник спасли троих детей из горящей квартиры на третьем этаже 9-этажнго жилого дома на улице Маршала Конева в Иркутске, сообщила пресс- служба Главного управления МЧС по региону.
Происшествия
Сменивший курс самолет Уфа-Пхукет приземлился в Шереметьево
Самолет Уфа–Пхукет авиакомпании Nordwind Airlines был перенаправлен в Москву и приземлился в Шереметьево в 5:39.
Хоккей
Овечкин впервые в сезоне не забил в четырех матчах подряд
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин остался без гола в матче с «Аризоной» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
Общество
В Китае одна из фармфирм решила продавать лекарство от коронавируса
Мировые СМИ рассказывают о том, что клинические испытания будут продолжаться даже после появления лекарства в продаже.
Общество
Банк России назвал среднюю сумму кражи телефонных мошенников
"Средний чек" телефонных мошенников, использующих методы социальной инженерии, в России составляет 10-15 тыс. рублей.
Экономика
Правительство не готово остановить рост тарифов по соглашению об инвестициях
С идеей отказаться от прямой стабилизации тарифов выступил сам Минфин, говорит человек, близкий к участнику обсуждения.
Кино
Российский прокат возглавил фильм «Лед 2»
Шоу-бизнес
Собчак показала обнаженное фото с Глюкозой
Телеведущая Ксения Собчак поздравила своих подписчиков с Днем всех влюбленных и «подарила» им обнаженное фото с певицей Глюкозой, поставив хештег «#моявалентинка».
Армия и оружие
СМИ узнали об освобождении части Алеппо от боевиков
Сирийские правительственные войска при поддержке России захватили большую часть удерживаемой боевиками провинции Алеппо, сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ Сирии.
Биатлон
Уткин назвал предателем дисквалифицированного за допинг Устюгова
Уткин назвал бывшего спортсмена "обманным олимпийским чемпионом".
Общество
В России появился новый метод воровства персональных данных
Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.