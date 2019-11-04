Футбол

MetaratingsMetaratingsБалотелли ушел с поля из-за расистских оскорблений

В матче 11-го тура итальянской Серии А между «Вероной» и «Брешией» случился расистский скандал. В одном из эпизодов, когда с мячом был нападающий гостей Марио Балотелли, болельщики хозяев начали выкрикивать расистские оскорбления в его адрес.
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